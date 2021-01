ग्रामपंचायतीचे मैदान फिक्स : आता दहा दिवस धुरळा! 

सांगली : गाव कारभारी ठरवण्यासाठीच्या मैदानात शेवटपर्यंत कोण-कोण राहणार, याची उत्सुकता अखेर संपली आहे. मैदानातील चेहरे स्पष्ट झाले आहेत, चिन्ह ठरली आहेत. आता पुढचे दहा दिवस रात्रंदिवस नुसता धुरळा उठणार आहे. हा धुरळा गावच्या विकासाच्या मुद्द्यावर असेल; गट-तट, भावकीच्या वादाचा असेल, जुन्या-नव्याचा असेल आणि भ्रष्टाचार, गैरकारभार, विकासाच्या मुद्द्यावरही उठेल. 15 जानेवारीला सायंकाळी साडेपाचपर्यंत 152 गावांतील परिस्थिती एकदम कडक असणार आहे. या गावांमध्ये कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार असून, थोडीजरी गडबड केली तर खैर नाही, असा स्पष्ट संदेश पोलिस यंत्रणेने गाव कारभाऱ्यांकडे पोहोचवला आहे. सोबतच, निवडणुकीच्या नियमांची काल उजळणी घेण्यात आली. त्यातील काटेकोर अटी आणि नियम पाहिल्यानंतर अनेकांना घाम फुटला होता. एकीकडे मतदार परीक्षा पाहणारच आहेत, सोबतीचा कडक नियमांनी परीक्षा बघायचे ठरवले आहे. त्यातही हिशेबाबाबत प्रशासन अतिशय काटेकोर राहणार आहे. एकाच उमेदवाराचे दोन अर्ज असतील तर दोन्ही जागांसाठी स्वतंत्र बॅंक खाते हवे, त्याचा हिशेब दररोज दुपारी दोनच्या आधी पोच झाला पाहिजे, असे बजावले गेले आहे. त्यात दिरंगाई झाली तर पाच वर्षांसाठी निवडणूक रिंगणातून बाद व्हावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे चहापासून पेट्रोलपर्यंत आणि चिरमुऱ्यापासून चिकनपर्यंत सगळ्याचा हिशेब करावा लागणार आहे. त्यासाठीच तज्ज्ञांची फौज बसवून काम करून घ्यावे लागणार आहे. जिल्ह्यातील 152 गावांत ही रणधुमाळी उडाली आहे. काही जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. बहुतांश गावांमध्ये एकास एक अशा लढती होत असून काही ठिकाणी तिरंगी, चौरंगी लढती होणार आहेत. चिन्ह हाती येताच आणि पत्रके छापण्याची घाई उडाली आहे. ती हाती आल्यानंतर प्रचाराचा धूमधडाका असणार आहे. नारळ फुटणार आहेत. कौल मागितले जाणार आहेत. पुढचे दहा दिवस गावकुसात वातावरण तंग राहणार आहे. संपादन : युवराज यादव

