Minister Chandrakant Patil: समृद्ध पंचायतराज अभियानात जिल्हा अव्वल राहील: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील; सांगली जिल्ह्यात ६९६ गावांत अभियानाचा प्रारंभ

Sangli to lead Maharashtra in Samruddha Panchayatraj Abhiyan: मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाचा आज जिल्ह्यात प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ऑनलाईनद्वारे ग्रामस्थांशी संवाद साधला, अशी माहिती ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे यांनी दिली.
Guardian Minister Chandrakant Patil inaugurates Samruddha Panchayatraj Abhiyan in Sangli district covering 696 villages.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली: ‘‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातून आपल्या गावाच्या विकासासाठी सामूहिक चळवळ उभी करावी. यामुळे गावाच्या विकासाला चालना मिळेल. सांगली जिल्हा सर्वच उपक्रमांमध्ये आघाडीवर असतो. या अभियानातही जिल्हा राज्यात अव्वल राहील,’’ असा विश्वास पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज व्यक्त केला.

