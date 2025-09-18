Minister Chandrakant Patil: समृद्ध पंचायतराज अभियानात जिल्हा अव्वल राहील: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील; सांगली जिल्ह्यात ६९६ गावांत अभियानाचा प्रारंभ

सांगली: ‘‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातून आपल्या गावाच्या विकासासाठी सामूहिक चळवळ उभी करावी. यामुळे गावाच्या विकासाला चालना मिळेल. सांगली जिल्हा सर्वच उपक्रमांमध्ये आघाडीवर असतो. या अभियानातही जिल्हा राज्यात अव्वल राहील,’’ असा विश्वास पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज व्यक्त केला..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाचा आज जिल्ह्यात प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ऑनलाईनद्वारे ग्रामस्थांशी संवाद साधला, अशी माहिती ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे यांनी दिली. जिल्ह्यातील ६९६ ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा घेऊन अभियानाचा प्रारंभ करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या सर्व खाते प्रमुखांनी जिल्ह्यात विविध गावात ग्रामसभेला हजेरी लावून या अभियानाची माहिती ग्रामस्थांना सांगितली. हे अभियान ३१ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे..ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनीही दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. ते म्हणाले, या अभियानामुळे ग्रामविकासाला उभारी मिळून स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल. चांगले काम करणाऱ्या संस्थांसाठी लाखो-करोडो रुपयांचे बक्षिसे देण्याची तरतूद केली आहे..मिरज तालुक्यातील नरवाड येथे बोलताना आमदार सुरेश खाडे म्हणाले, लोकचळवळ उभारून अभियान यशस्वी करा. खानापूर तालुक्यातील आळसंद येथे आमदार सुहास बाबर म्हणाले, प्रत्येकाने झोकून देऊन काम करावे. आपली गावे अभियानात सहभागी होऊन विकास करूया..जिल्ह्याचा मुख्य कार्यक्रम शिराळा तालुक्यातील मांगले येथे पार पडला. यावेळी आमदार सत्यजित देशमुख म्हणाले, अभियानामुळे संपूर्ण ग्राम विकासाचा सकारात्मक परिणाम होईल. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी योजनेत सहभागी होण्यासाठी आवाहन केले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे म्हणाले, जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे. या अभियानातही जिल्हा राज्यात प्रथम येईल..Successful Delivery: 'साताऱ्यातील शासकीय रग्णालयात एका वेळी चार बाळांना जन्म'; आईसह तीन मुली, मुलगा सुखरूप, प्रसूतीची तिसरी वेळ.दोन लाख ग्रामस्थ उपस्थितजिल्ह्यात आज एकाच दिवशी झालेल्या ६८६ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभेत सुमारे दोन लाखांपेक्षा जास्त ग्रामस्थ सहभागी झाले होते. ग्रामीण जीवनमान उंचावणे, त्यासाठी लोकसहभागाची चळवळ निर्माण करणे, ग्रामस्थांना नागरी सेवा सुलभरीतीने उपलब्ध करुन देणे, आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक न्याय आदी क्षेत्रात ग्रामपंचायतीचा सहभाग वाढवणे या संकल्पनेतून हे अभियान राबविण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.