गुहागर-विजापूर महामार्गाचे काम अपूर्ण ; कामाला दुसऱ्यांदा मदतवाढ ? 

कडेगाव : गुहागर-विजापूर (166 ई) या राष्ट्रीय महामार्ग बांधणीचा दोन वर्षांचा कालावधी (डिसेंबर 2019 अखेर) पूर्ण झाला. महामार्गाचे काम मात्र पूर्ण झाले नाही. हे काम करणाऱ्या ठेकेदारांना महामार्ग प्राधिकरणाने जून 2020 अखेर म्हणजे सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. कोरोनामुळे परप्रांतीय कामगार गावी परतल्याने या वाढीव मुदतीतही महामार्गाचे काम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे कामाला आता महामार्ग प्राधिकरणाकडून दुसऱ्यांदा मदतवाढ दिली जाण्याचे संकेत आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने गुहागर-विजापूर या 283.080 कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाला मंजूरी दिली. 1474.89 कोटींचा निधी मंजूरी केला. कामासाठी दोन वर्षांचा कालावधी (डिसेंबर 2019 अखेरपर्यंत) होता. महामार्गाचे काम सर्वत्र संथपणे सुरु राहिले. दिलेल्या मुदतीत काम मुदतीत काम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे कामासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने संबंधित ठेकेदारांना जून अखेरपर्यंत सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली . कोरोनामुळे परप्रांतीय कामगार गावी परतल्याने या कालावधीत सहा महिन्याची मुदतवाढ मिळूनही काम पूर्ण झालेले नाही.त्यामुळे गुहागर-विजापूर महामार्गाच्या कामाला आता महामार्ग प्राधिकरणाकडून दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली जाण्याचे संकेत आहेत. महामार्ग कामाचे ठराविक किलो मीटरचे टप्पे करुन निविदा काढण्यात आल्या. त्यापैकी बहुतेक सर्व टप्प्यामध्ये कामे सुरु झाली. निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही महिन्याच्या कालावधीनंतर ही कामे उशिरा सुरु झाली. दोन वर्षांच्या कालावधीत काम पुर्ण होऊ शकले नाही. महामार्ग प्राधिकरणने संबंधित ठेकेदाराला सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली. कोरोनामुळे परप्रांतीय मजूर गावी परतल्याने कामगारांचा तुटवडा सुरू झाला.

सध्या काम सुरु आहे. मात्र कामगार पुरेसे नसल्याने कामात म्हणावी तेवढी गती नाही. जेथे काम सुरु आहे. रस्ता मोठ्या प्रमाणात उकरण्यात आला. तेथे पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात चिखलाचे साम्राज्य पसरले आहे. तर चिखलामुळे येथे घसरगुंडी निर्माण झाल्याने वाहन धारकांना कसरत करावी लागत आहे. येथे अपघातही होण्याचा धोका आहे. अनेक ठिकाणच्या पॅचमध्ये काही किलोमीटर सिमेंटमध्ये रस्त्यांची बांधणी पूर्ण झाली. अनेक ठिकाणी कामे अपुर्ण आहेत. कऱ्हाड ते ओगलेवाडी रस्त्याच्या कामाला अजून सुरवातही झालेली नाही.

महामार्गाचे काम असेच संथ गतीने सुरु राहिले तर दुसऱ्यांदा मुदतवाढ मिळूनही महामार्गाचे काम पुर्ण होणार नाहीच. महामार्गाचे काम तात्काळ पुर्ण करुन वाहन धारकांची होणारी गैरसोय तात्काळ दूर करावी अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. तीव्र आंदोलनाचाही इशारा नागरिकांनी दिला आहे. पुलांची कामेही रखडली कऱ्हाड येथे कृष्णा नदी तर कडेगाव तालुक्‍यात येरळा व नांदणी नदी तसेच ओढे नाले येथील महामार्गावरील पुलांची कामे उशीरा सुरु करण्यात आली. आजही या पुलांची कामे रखडली आहेत. त्यामुळेही महामार्गाचे काम वेळेत पूर्ण होण्यात अडचण येत आहे.

संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: Guhagar-Vijapur highway second help at work?