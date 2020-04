अब्बूंच्या अंत्यविधीचे पैसे मुख्यमंत्री निधीला दिले

कडेगाव (जि. सांगली) : त्यांच्या अब्बूंचे निधन झाले. लॉकडाऊनचे नियम पाळून अंत्यसंस्कार करण्यात आले. एवढ्यात ते थांबले नाहीत. त्यांनी अंत्यविधीचे वाचलेले दहा हजार रुपये त्यांनी कोरोनाविरोधी लढाईसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीला देऊ केले. जगभरात सुरु असलेली ही लढाई जातीपातीच्या पलिकडली आहे, याचे जाहीर दर्शन यानिमित्ताने घडले. शिवाजीनगर (ता. कडेगाव) येथील मुस्लिम समाजातील हनिफ अब्दुल मुलाणी-मुजावर (वय-70) यांचे वृध्दापकाळाने निधन झाले. सध्या देशभर कोरोनाचे संकट आहे. त्यामुळे अंत्यविधीच्या खर्चाला फाटा देवून त्यांचा मुलगा इमामुद्दीन मुलाणी-मुजावर यांचेसह कुटुंबियांनी दहा हजार रूपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी तहसिलदार डॉ.शैलजा पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केला. कोरोनासारख्या वैश्‍विक संकटसमयी अनेक मदतीचे हात पुढे येत आहेत. समाजातील दानशूर लोक रोख रक्कम, धान्य, जीवनावश्‍यक वस्तुंचे किट मदतीच्या माध्यमातून सामाजिक बांधिलकी जपत आहेत. समाजातील गोरगरीब, मजूर आदींना या मदतीमुळे दिलासा मिळत आहे. शिवाजीनगर येथील मुस्लिम समाजातील सामाजिक कार्यकर्ते हनिफ मुलाणी-मुजावर यांचे मंगळवारी (ता. 21) वृध्दापकाळाने निधन झाले . त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांनी शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत अंत्यविधी साधेपणाने केला. या विधीसाठीचे शिल्लक राहिलेला 10 हजार रूपयांचा निधी त्यांचा मुलगा ईमामुद्दीन मुलाणी-मुजावर यांचेसह कुटुंबियांनी मुख्यमंत्री निधीस देण्याचा निर्णय घेतला. आज तहसिल कार्यालयात जावून त्यांनी दहा हजार रुपयांचा धनादेश तहसीलदार डॉ. शैलजा पाटील यांचेकडे सुपूर्द केला.

यावेळी श्रीजय देशमुख, विक्रम महाडिक, आनंदराव पवार, निवासी नायब तहसिलदार राजेंद्र यादव, पुरवठा अधिकारी मिरजकर, मुलाणी-मुजावर कुटुंबिय उपस्थित होते

Web Title: HE GIVES MONEY FOR CM FUND