प्रेमात पडला, लग्नाच्या बेडीतही अडकला, आता पोलिसांच्या बेडीत

पारनेर ः मैत्रीण अल्पवयीन आहे तोपर्यंत लॉजवर नेलं. ती वयात येताच बळजबरीने तिला आळंदी येथे पळवून नेऊन लग्नही लावले. लग्नानंतर तिला माहेरी पाठविले. मात्र, तिने माहेरी जाताच आपल्या मित्राच्या विरोधात फिर्याद दिली.

या बाबत माहिती अशी की, पारनेर तालुक्यातील एका गावातील मुलगी ही पारनेरला कॉलेजला शिक्षणासाठी येत होती. शिक्षणाला येत असताना तालुक्यातीलच एका तरूणाशी तीची ओळख झाली. ओळखीचे रूपांतर मैत्रीत झाले. त्यांची मैत्री घट्ट झाल्यानंतर त्याने तिला लग्नाचा प्रस्ताव मांडला.अमिष दाखविले. मात्र ती अल्पवयीन असल्याने त्यांना लग्न करता येत नव्हते. वय कमी असल्याने लग्नाची अडचण येत असल्याने तोपर्यंत त्याने थांबण्याचे ठरविले.

मैत्रीण अल्पवयीन आहे असे महीत असतानाही त्याने या काळात आपली हौसही भागवून घेतली. त्याने तिला बळजबरी वेळोवेळी थेट नगर येथील एका लॉजवर नेऊन शरीरसंबंध ठेवले. या भीतीमुळे तिने ही बाब घरात कोणालाच सांगितली नाही.

तिचे 18 वर्ष झाल्यानंतर याने तिच्यासोबत लग्न करण्याचा चंग बांधला. आळंदी येथे नेत लग्न लावले. आता कोण काहीही करणार नाही, या विचाराने विचाराने तो निश्चिंत झाला. पुन्हा घरी आले. त्याने तिला तिच्या वडिलांकडे पाठविले, मात्र तो तेथेच फसला. आता त्या मित्राच्या विरोधात पारनेर पोलीस ठाण्यात लैंगिक अत्याचारा गुन्हा दाखल झाला आहे. लग्नाच्या बेडीनंतर आता पोलिसांची बेडी पडणार पडण्याची शक्यता आहे. या बाबत पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक राजेश गवळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक नीलेश वाघ तपास करत आहेत.

