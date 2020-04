कोरोना महामारी...पुन्हा एकदा जामखेडकरांसाठी आरोळे कुटुंबाचाच आरोग्य आधार

जामखेड: कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या 65 जणांना येथेच 14 दिवसांकरिता "क्वारंटाईन' करण्यात आले आहे. त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतानाच, आवश्‍यक सुविधा पुरविण्याचे काम ग्रामीण आरोग्य प्रकल्पाच्या संचालक डॉ. शोभा आरोळे व रवी आरोळे हे बहीण-भाऊ करीत आहेत. बहीण-भावाने सुरू केलेल्या रूग्णसेवेचे कौतुक जामखेडकरांना पिढ्यानपिढ्या आहे. डॉ. शोभा आरोळे जामखेड येथे रॅमन मॅगसेसे पुरस्कारविजेते (स्व.) डॉ. रजनीकांत आरोळे, (स्व.) डॉ. मेबल आरोळे या दाम्पत्याने 50 वर्षांपूर्वी आरोग्यसेवेचा नंदादीप पेटविला. त्यांच्या पश्‍चात समाजसेवेचा हा वसा डॉ. शोभा आरोळे व पेशाने अभियंता असलेले रवी आरोळे ही भावंडे सांभाळत आहेत. तालुक्‍यात आतापर्यंत सहा जण कोरोनाबाधित आढळून आले आहेत. त्यांच्या संपर्कात आलेल्या 65 जणांना आरोग्य विभागाने "क्वारंटाईन' केले आहे. रुग्णालयातील वातावरण, सतत होणाऱ्या स्वॅब टेस्ट, वैद्यकीय उपकरणांचा आवाज आणि कोरोनाबाबतची भीती, यामुळे मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या सर्वांना 14 दिवस "क्वारंटाईन' करणे आवश्‍यक होते. त्यानुसार, सर्वांची सोय येथील ग्रामीण आरोग्य प्रकल्पात केली आहे. अभियंता रवी आरोळे सर्व रुग्णांना दोन वेळचे जेवण आरोळे भावंडांकडून पुरविले जाते. शाकाहारी व मांसाहारी, अशा दोन्ही प्रकारचा आहार या 65 लोकांना रोज दिला जातो. रुग्णांना मास्कसह इतर साहित्य ग्रामीण आरोग्य प्रकल्पाने पुरविले आहे. रुग्णांच्या सेवेसाठी ग्रामीण आरोग्य प्रकल्पातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी दिवसरात्र वाहून घेतले आहे. त्यांनी दाखविलेली माणुसकी जामखेडकरांचे प्रेम मिळविणारी ठरली, हे निश्‍चित! आरोळे कुटुंबाचे कार्य आरोळे यांच्या कार्याची दखल जागतिक पातळीवर घेण्यात आली आहे. डॉ. रजनीकांत आरोळे यांनी पन्नास वर्षांपूर्वी जामखेडसह कर्जत तालुक्यात आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिली. त्यांनी ठरवले असते तर गडगंज संपत्ती कमावली असती. परंतु केवळ गरिबांना वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात म्हणून त्यांनी जामखेडमध्ये आरोग्य प्रकल्प उभा केला. विशेष म्हणजे त्या काळात त्यांनी नर्सही तयार केल्या. कोणत्या आजारावर कोणती गोळी चालते किंवा ताप आल्यावर कोणती टॅबलेट द्यायची. बाळंतपण कसे करायचे. अशा प्रकारचे प्रशिक्षण देऊन आरोग्यसेविका तयार केल्या. आता त्यांची पुढची पिढी हा आरोग्य सेवेचा वारसा चालवित आहे.

Web Title: Health support of the Arole family for Jamkhedkar