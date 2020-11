सांगलीच्या खचलेल्या कुटुंबाला नॉर्वेतून आलीय मदत  

सांगली : गतवर्षी महापुरात राहते घर जमीनदोस्त झाले...पैशाअभावी मुलीचे शिक्षण सुटले...छोटी-मोठी कामे करुन कशी तरी हाता-तोंडाची गाठ पडत होती...तेवढ्यात मुलाला दुखापत झाली. मधुमेहासारखा आजार जडला. उपचार व औषधांसाठी पैसे नसल्याने तो अंगावर काढण्यावाचून पर्याय नव्हता. संकटांचा ससेमिरा पाठीमागे लागला असताना भारतीय समाज सेवा केंद्र देवासारखे धावून आले. केंद्रांच्या मदतीने सातासमुद्रापार असलेल्या नॉर्वे देशातून मदत आलीय. ती लाखमोलाची आहेच; शिवाय खचलेल्या कुटुंबाला उभारी मिळत आहे. गावभागातील वंदना वणकुंद्रे यांच्या पदरात पूजा व भक्‍ती या दोन मुली व प्रसाद हा मुलगा. परिस्थितीने गांजलेल्या कुटुंबातील होतकरु विद्यार्थ्यांना मदत करणाऱ्या बीएसएसकेने प्रसादला शैक्षणिक मदत दिलीय. ऑर्डरप्रमाणे घरोघरी बांगड्या भरणे, धूप विक्री, स्वयंपाकासह इतर छोट्या-मोठ्या कामातून कुटुंबाला आधार देणे सुरु आहे. त्यात मधुमेहाचा विकार जडला. मात्र दुर्लक्ष केल्याने त्रास बळावत चालला. पूजाच्या अभियांत्रिकी शिक्षणावर गंडांतर आले. त्यात गोठ्यात वैरण तोडताना प्रसादच्या हाताचे बोट तुटल्याने कुटुंबिय हतबल बनले. कोरोनामुळे परिस्थिती आणखी बिकट बनत होती. बॅंका, पतसंस्था, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून घेतलेल्या कर्जाचा बोजा वाढत होता. त्यामुळे कुटुंबिय हबकले. केंद्राचे संचालक निशिकांत धुमाळे, दीपाली पाटील, अनिल पाटील यांना वणकुंद्रे कुटुंबाची ही करुण कहाणी समजली. त्यांनी नॉर्वेस्थित होल्ट संस्थेला वणकुंद्रे कुटुंबियाच्या दुर्दशेची माहिती दिली. केंद्राचा सामाजिक दृष्टिकोन व विश्‍वासार्हतेबद्दल खात्री असल्याने "होल्ट'ने मदतीची तयारी दर्शवली. त्यानुसार प्रसादच्या उपचारासाठी 25 हजार रुपये, कर्जफेडीसाठी 50 हजार रुपये तर पूजाच्या थांबलेल्या शिक्षणासाठी 35 हजार रुपये अशी एकूण 1 लाख 10 हजार रुपये मदत मंजूर झाली आहे. कुटुंब रंगलय वृत्तपत्र विक्रीत...

कुटुंबाची हलाखीची परिस्थिती सावरण्यासाठी वंदना मुलांसह लढत आहेत. पहाटेपासून त्यांचा दिवस सुरु होतो. गावभाग, हरिपूर रोड परिसरात त्या चालत वर्तमानपत्रे टाकतात. पती संतोष वणकुंद्रे मार्केट यार्ड परिसरात 200 अंक टाकतात. आता प्रसादही घराजवळ वृत्तपत्रे टाकण्याचे काम करत असल्याने कुटुंबाला थोडाफार आधार मिळत आहे एका मागोमाग एक संकटे येत असल्याने आभाळच फाटल्याचा अनुभव येत होता. अशा परिस्थितीत भारतीय समाज सेवा केंद्राचा मिळालेला आधार मोलाचा आहे. परदेशातून मदत आल्याने त्याचा योग्य विनियोग करण्यासाठी नियोजन करणार आहे.

- सौ. वंदना वणकुंद्रे, सांगली. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

