तिची प्रतीक्षा संपली... 

नगर : राज्यात अनेक ठिकाणी विनावातानुकूलित शयनबस सुरू करण्यात आली होती. परंतु अहमदनगर विभागात अशी बस सुरू करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे येथील प्रवाशांनी अशी बस नगर विभागातून सुरू करावी, अशी मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीचा विचार करून राज्य परिवहन महामंडळाकडून कालच तारकपूर-मुंबई विनावातानुकूलित आसनी-शयनयान बस आपल्या ताफ्यात दाखल केली. या पहिल्या बसचा प्रारंभ जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्या हस्ते पूजन करून व फीत कापून करण्यात आला. या वेळी विभागनियंत्रक विजय गिते, विभागीय वाहतूक अधिकारी दादासाहेब महाजन, यंत्र अभियंता सुनील कोल्हे आदींसह अधिकारी उपस्थित होते. ही बस रात्री पावणेअकरा वाजता मुंबईकडे मार्गस्थ झाली. प्रवाशांकडून खासगी स्लिपर कोच बसला पसंती मिळत असल्याने एसटीने विनावातानुकूलित आसनी-शयनयान बस आपल्या ताफ्यात दाखल केल्या आहेत. त्यातील दोन बस अहमदनगर विभागाला प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यातील एक बस शेवगाव व एक बस तारकपूर आगाराला देण्यात आली. हेही वाचा - "तनपुरे' टिकावा ही जिल्हा बॅंकेची इच्छा! विभागनियंत्रक गिते यांच्या प्रयत्नांना यश येत असले, तरी तारकपूर-मुंबई आगाराच्या बसचे उद्‌घाटन करताना त्या बसला जुना बोर्ड व बसमध्ये सफाई केल्याचे दिसून आले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही बाब विभागनियंत्रकांच्या लक्षात आणून दिली. ही बस सुरू होताना त्यातील स्वच्छता व बोर्ड नवीन असणे गरजेचे असतानाही त्याकडे तारकपूर आगाराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. अलरेजांनी साजरा केला वाढदिवस

दरेवाडी (ता. नगर) येथील इंडस वर्ल्ड स्कूलमधील शिक्षिका

द्रिष्टी अलरेजा यांचा शुक्रवारी (ता. 13) वाढदिवस होता. त्यांनी आपला वाढदिवस या पहिल्याच एसटीत साजरा केला. एसटीकडे प्रवासी आकर्षित करण्यासाठी आम्ही वेगवेगळे उपक्रम राबवत आहोत. प्रवाशांसाठी विनावातानुकूलित आसनी-शयनयान हा सुरू करण्यात आलेली आहे.

- विजय गिते, विभाग नियंत्रक, अहमदनगर बसची आसनक्षमता : 45

बसण्यासाठी आसने : 30

शयनासाठी आसने : 45

