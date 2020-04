इस्लामपूर (जिल्हा सांगली) : कोरोना विषाणू संसर्गाच्या विरोधातील लढ्यात चर्चेत आलेला "पॅटर्न' हा केवळ 'इस्लामपूर' नव्हे, तर तो 'उरुण इस्लामपूर पॅटर्न' आहे! शहराला 168 वर्षांचा इतिहास आहे. ज्यांना गावाचे नाव माहीत नाही त्यांनी स्वतःचा पॅटर्न सांगू नये, असा खणखणीत इशारा नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील यांनी आज सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांचे नाव न घेता दिला. दरम्यान केवळ कुणाच्या त्रिसूत्रीमुळे आटोक्‍यात आलेले नाही. पंचसूत्री' अमलात आणली आहे आणि त्यामुळेच शहर कोरोनामुक्त झाले आहे. सांगली जिल्ह्यात विशेषतः इस्लामपूर येथे आढळलेल्या 25 कोरोनाबाधित रुग्णांच्या कोरोनातून मुक्त होण्याचे श्रेय सध्या 'राजकीय' बनत चालले आहे, त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा इशारा दिला आहे. नगरपालिकेत आज झालेल्या बैठकीत त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील म्हणाले, "कोरोना विषाणू संसर्गाच्या लढाईत इस्लामपुरात जे वातावरण तयार झाले आणि ते कमी करण्यासाठी जे काही करावे लागले ते केवळ कुणाच्या त्रिसूत्रीमुळे आटोक्‍यात आलेले नाही. तर त्यासाठी इस्लामपूर शहर प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांनी 'पंचसूत्री' अमलात आणली आहे आणि त्यामुळेच शहर कोरोनामुक्त झाले आहे. आणि आम्ही ही पंचसूत्री केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार अमलात आणली आहे. कोरोनाशी संबंधित संशयितांची ओळख पटवणे, त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांची ओळख निश्‍चित करणे, त्यांना होम व इन्स्टिट्युशनल क्वारंटाईन करणे, त्यांना लागणाऱ्या सर्व गोष्टी, सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे तसेच लागणाऱ्या वस्तू घरपोच करणे आणि त्या लोकांना दिवसात दोन वेळा उपचाराची व्यवस्था करणे यामुळे खऱ्या अर्थाने कोरोना नियंत्रणात आलेला आहे. इस्लामपूर शहराला 168 वर्षांची जुनी नगरपालिका लाभली आहे. हे केवळ इस्लामपूर शहर नाही तर मूळ नाव उरुण-इस्लामपूर असे आहे. ज्यांना ही माहिती नाही, त्यांनी स्वतःचा काहीतरी वेगळा पॅटर्न तयार करून सांगू नये. कुणी काय केले आहे ते शहरातील नागरिकांना चांगलेच माहिती आहे." ही राजकारण करण्याची वेळ नव्हे! - पवार.

दरम्यान यावर शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आणि इस्लामपूर नगरपालिकेत सत्तेत असलेल्या विकास आघाडीचे नेते आनंदराव पवार यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली असून कोरोनाच्या विषयावर कुणीही राजकारण करू नये, असे आवाहन केले आहे. पवार म्हणाले, "सध्या परिस्थिती बिकट आहे, ही राजकारण करण्याची वेळ नव्हे. कोरोना संसर्गाच्या विरोधात सर्वांनी मिळून लढा देण्याची गरज आहे."

