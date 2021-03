आष्ट्यात हळदीला उच्चांकी 31 हजार रुपये दर

आष्टा : इस्लामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्यावतीने येथे हळद मार्केटमध्ये निघालेल्या चौथ्या सौद्यावेळी सोमवारी (ता. 8) हळदीला 31 हजार रुपये इतका उच्चांकी दर मिळाला. मिरजवाडी (ता. वाळवा) येथील बिपीन पाटील यांच्या हळदीला प्रतिक्विंटल 31 हजारांचा दर मिळाला. या हंगामातील हा सर्वाधिक दर आहे. याबद्दल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी श्री. पाटील यांचा सत्कार केला. याच दिवशी दीपराज नायकवडी (आष्टा) यांच्याही हळदीला प्रतिक्विंटल 22 हजार असा दर मिळाला. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अल्लाउद्दीन चौगुले म्हणाले,""चालू वर्षी हळदीच्या दराला तेजी आहे. आष्टा परिसरातील शेतकऱ्यांना जवळची बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत बिले, पारदर्शक कारभार, चोख वजन यातून या ठिकाणी विश्वासार्हता मिळाली. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या बाजारपेठेचा लाभ घ्यावा.'' सुभाष शिंगटे, सचिव विजयकुमार जाधव, बाळासाहेब इंगळे, दत्ता मस्के, श्रीराम ट्रेडर्सचे बाजीराव पाटील उपस्थित होते. आष्टा बाजारातील उलाढाल.

हळद नं. 1- 11000 ते 31 हजार

हळद नं. 2- 9000 ते 11हजार

कणी - 7500 ते 8 हजार 500

अंगठी गठा - 8000 ते 9 हजार 500

सोरा - 17000 ते 21 हजार

एकूण आवक ः 1 हजार 730 पोती

संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: The highest price of turmeric in Ashta is Rs. 31,000