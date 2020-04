पहिल्याच ऑनलाईन हळद सौद्यात उच्चांकी दर 

सांगली- "कोरोना' च्या पार्श्वभूमीवर गर्दी टाळण्यासाठी बाजार समितीमध्ये आज ऑनलाईन हळद सौद्यांना प्रारंभ झाला. राज्यात प्रथमच सांगलीत ऑनलाईन सौदे काढण्यात आले. पहिल्याच सौद्यामध्ये 9 हजार 9 रूपये प्रति क्विंटल इतका उच्चांकी दर मिळाला. तर सरासरी दर 6 हजार रूपये प्रति क्विंटल इतका राहिला. ऑनलाईन सौदे सुरूच राहणार असल्याचे बाजार समितीमधून सांगण्यात आले. मागील दीड महिन्यापासून हळदीचे सौदे रखडलेले होते. शेतकऱ्यांची हळद पडून असल्याने विक्री करण्यामध्ये अडचणी निर्माण झाली होती. त्यामुळे बाजार समितीमध्ये दहा दिवसापूर्वी हळदीचे सौदे निघणार होते. परंतू गर्दीची शक्‍यता लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सौदे बंदचे आदेश दिले. तर सौदे ऑनलाईन पध्दतीने घेण्याबाबत सूचना केली. त्यानुसार राज्यात ऑनलाईन हळद सौद्याचा पहिलाच प्रयत्न आज येथे करण्यात आला. हळदीचे 193 व्यापारी असून 130 आडते कार्यरत आहेत. ऑनलाईन सौद्यासाठी सोमवारी बैठक घेण्यात आली. ऑनलाईन परवान्यासाठी मंगळवारी 27 शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. तर आजअखेर 60 खरेदीदारांनी नोंदणी केली होती. आज सकाळी बाजार समितीचे सभापती दिनकर पाटील व जिल्हा उपनिबंधक निलकंठ करे यांच्या उपस्थितीत ऑनलाईन सौद्यांना प्रारंभ झाला. आडत्याच्या दुकानासमोर शेतकऱ्यांच्या हळदीचे गुणवत्तेनुसार नमुने ठेवले होते. त्यावर ई-नाम पोर्टलवरून प्राप्त झालेली विशिष्ट क्रमांकाची पावती ठेवली. पावतीवर शेतकऱ्याचे नाव, अडत्याचे नाव, हळदीचा प्रकार आदी माहिती उपलब्ध करून दिली. बाजार समितीच्या पोर्टलवर नोंदणीकृत हळदीचे नमुने पाहण्यासाठी ठेवले. त्याची किंमत "ऑनलाईन' मोबाईल किंवा संगणकावरून पाठवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली. सौद्याची वेळ संपल्यानंतर सर्वाधिक बोली लावलेला सौदा संगणकीय प्रणालीद्वारे निश्‍चित केला. सर्वाधिक बोलीस शेतकऱ्याने संमती दिल्यानंतर व्यवहार पूर्ण केला. ऑनलाईन सौद्यामुळे गर्दी टाळून शारिरीक अंतर राखण्यास मदत झाली. आज बुधवारी झालेल्या लिलावामध्ये एकूण पाच अडत्यांकडील 207 शेतकऱ्यांची 2500 क्विंटल हळदीचे 214 लॉटचे सौदे पूर्ण करण्यात आले. एकुण 5242 हळद पोत्यांची विक्री झाली. ऑनलाईन सौद्यामध्ये सर्वाधिक 9 हजार 9 रूपये प्रति क्विंटल दर मिळाला. कमीत कमी 4300 रूपये प्रति क्विंटल झाला. तर सरासरी दर 6 हजार रूपये इतका झाला.सर्वात कमी हजार रूपये प्रती क्विंटल भाव मिळालेला आहे. शेतकऱ्यांना आवाहन-

बाजार समितीमध्ये हळदीचे सौदे ऑनलाईन पध्दतीने होणार असून जास्तीत जास्त खरेदीदाराने ऑनलाईन सौदे प्रक्रियेमध्ये सहभागी व्हावे. तसेच शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हळदीसाठी अधिकाधिक भाव मिळविण्यासाठी हळद बाजार समितीमध्ये आणावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी केले आहे.

""तामिळनाडूच्या धर्तीवर प्रायोगिक तत्वावर टेंडर (एरोड) पद्धतीने हळद सौदे करण्याची सूचना बाजार समितीला केली होती. त्यानुसार सोमवारी आमच्या आदगोंडा बाबगोंडा पाटील या दुकानात सोमवारी (ता.27) यशस्वी प्रयोग करण्यात आला. तो यशस्वी झाला. त्यानंतर आज ऑनलाईन सौदे झाले. या प्रकारामुळे शारिरीक अंतर राखले जाते. तसेच रोजच सौदे पार पाडले जातील.''

-सुरेश पाटील (अडते)



Web Title: The highest rate in the first online turmeric deal