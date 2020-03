जत शहरातील महामार्गाचा प्रश्न मिटणार...

जत : शहरातील विजापूर-गुहागर राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी, 23 ते 26 मार्च अखेरपर्यंत रस्त्याची हद्द निश्‍चित करून शासनाच्या निकषानुसार मोजमाप करावीत. त्यानंतर प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात करण्यात यावी, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. जत तहसील कार्यालयात आमदार विक्रमसिंह सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगर रचना, भूमी अभिलेख, राष्ट्रीय महामार्ग व जत नगरपरिषद या विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांची एकत्रितपणे बैठक तहसीलदार कार्यालयात झाली. यावेळी प्रांताधिकारी प्रशांत आवटे, तहसीलदार सचिन पाटील, मुख्याधिकारी अभिजित हराळे उपस्थित होते. महामार्गाचे जत शहरातील काम प्रलंबित राहिले आहे. त्यामुळे नागरिक व वाहन चालक याना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. सर्वच अधिकाऱ्यांनी एकत्रित येऊन बंद असलेले काम तत्काळ सुरू करण्याची सूचना आमदार विक्रम सावंत यांनी यावेळी बोलताना केली. शहीद अंकुश सोलंकर चौक ते बसवेश्वर चौक दरम्यान असणारी पाणीपुरवठा पाईपलाईन, रस्त्याचे काम करत असताना नादुरुस्त झाल्यास ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांनी दुरुस्त करून द्यावे, पन्नास, पंचाहत्तर व शंभर मीटर अंतरावर रस्ता क्रॉस करणारी पाणी पुरवठा पाईप लाईन राष्ट्रीय महामार्गाच्या ठेकेदाराने नगरपालिकेला टाकून द्यावी. याशिवाय रस्त्याचे काम करत असताना नादुरुस्त झालेल्या पाईपलाईनचे कामही दुरुस्त करून द्यावे. रस्त्याच्या मधोमध दुभाजकासाठी आर्धा मीटर जागा सोडण्यात यावी. या सोडलेल्या जागेवर जत नगर पालिकेने स्वखर्चातून दुभाजकासाठी काम आणि सुशोभीकरण करून घ्यावे, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. 23 ते 26 मार्च या तीन दिवसांत नगर रचना, भूमिअभिलेख, सार्वजनिक बांधकाम व जत नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रित रस्त्यावर येऊन हद्दी निश्‍चित करून, प्रत्यक्ष कामाला सुरवात करावी. जत शहरातील मुख्य काम प्रलंबित राहिल्यामुळे रस्त्यालगत असलेल्या गटारीचे पाणी रस्त्यावर येत आहे. त्याचा त्रास नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. याशिवाय रस्ता खराब झाल्यामुळे व धुळीमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे ही अडचण लक्षात घेऊन संबंधित विभागाने काम तातडीने सुरु करावे, असेही आमदार विक्रम सावंत यांनी यावेळी सांगितले. बसवेश्वर चौक ते सोलंकर चौक दरम्यान या रस्त्याची लांबी कमी जास्त प्रमाणात आहे. नगरसेवक संतोष कोळी, सुजय शिंदे, परशुराम मोरे, ऍड. युवराज निकम, अप्पासाहेब बिराजदार, बाबासाहेब कोडग, आदीजण उपस्थित होते. अतिक्रमणे काढून मिळावी

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्त्यालगत असलेली अतिक्रमणे काढून व रस्त्याची हद्द निश्‍चित करून मिळावी. त्यानंतर कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यात येईल असे राष्ट्रीय महामार्गाच्या ठेकेदाराने यावेळी सांगितले. नगरपालिकेने पोलिस बंदोबस्त घेऊन अतिक्रमण काढण्यासाठी सहकार्य करावे अशी सूचना आमदार विक्रम सावंत यांनी यावेळी केली. एईडीमुळे पालिकेचा खर्च वाचणार

रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला राष्ट्रीय महामार्ग निधीतून एलईडी दिवे बसविण्यात येणार आहेत, त्यामुळे नगर पालिकेला यासाठी वेगळा खर्च करावा लागणार नाही, असे राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

