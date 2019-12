सोलापूर शहर जिल्ह्यातील चर्चला ऐतिहासिक परंपरा 

सोलापूर ः प्रभू येशू ख्रिस्तांनी मानवतेचा संदेश अवघ्या जगाला दिला. सोलापुरात ख्रिस्त बांधव मोठ्या संख्येने गुण्या-गोविंदाने वास्तव्यास आहेत. त्यांच्यासमवेत सर्व शहरवासीय ख्रिश्‍चन सण-उत्सव श्रद्धेने व उत्साहाने साजरे करतात. सोलापूर शहरातील पहिली ख्रिस्ती मंडळीचे दोन आणि इमॅक्‍युलेट कन्सेप्शन चर्च असे तीन चर्च आहेत. तर कुर्डवाडीतही चर्च आहेत. हेही वाचा.... नाताळमुळे बहरले महाबळेश्वर-पाचगणी पहिली ख्रिस्ती मंडळी चर्च

1860 ला चार्ल्स हार्डिंग सोलापुरात आले होते. मेरी बी हार्डिंग येथील एका खोलीत 9 जानेवारी 1864 ला सोलापुरात पहिली उपासना झाली आणि दत्त चौक येथे पहिली ख्रिस्ती मंडळी म्हणजेच दी फर्स्ट चर्च स्थापन झाले. 1865 ला कुंभारी येथील रहिवासी भुजंगराव लक्ष्मणराव गायकवाड यांनी ख्रिश्‍चन धर्माचा स्वीकार करून बायबल ग्रंथाचा अभ्यास केला. स्थानिक मराठी धर्मगुरू बनून या चर्चला सेवा दिली. अनेक कुटुंबे मराठी मिशनरी लोकांच्या सेवाभावाने प्रभावित होऊन ख्रिश्‍चन धर्मात आले. भक्तीची सेवा व फर्स्ट चर्च वाढत गेले. पुढे रंगभवन येथे 9 जानेवारी 2012 ला पहिली ख्रिस्ती मंडळीचे भव्य चर्च उभारले गेले. हे आवर्जून वाचा... कोल्हापुरातील ब्रिटीशकालीन चर्च इमॅक्‍युलेट कन्सेप्शन चर्च

सोलापुरात डफरीन चौक ते रेल्वे स्टेशन रस्त्यावर इमॅक्‍युलेट कन्सेप्शन चर्च आहे. हे सोलापुरातील रोमन कॅथलिक एकमेव चर्च आहे. येथील ख्रिस्त बांधव पोप धर्मगुरूंना मानणारे आहेत. 1845 मध्ये येथे छोट्या खोलीत येशूची प्रार्थना होत. पुढे ख्रिस्त कुटुंबीयांच्या संख्येत वाढ झाल्याने 1895 ला मोठे चर्च उभारणीचे कार्य सुरू झाले. 1899 ला या चर्चच्या इमारतीचं बांधकाम व सजावट पूर्ण झाली. पुढे सेंट जोसेफ फादर हायस्कूलच्या आवारात चर्चची स्थापना करण्यात आली. हे चर्च ब्रिटिशकालीन असून, त्याकाळी ब्रिटिश अधिकारी प्रार्थनेसाठी यायचे. आजमितीला शहर व परिसरातील 180 ख्रिस्ती कुटुंबातील सदस्य या चर्चमधील सर्व धार्मिक सोहळ्यात मोठ्या उत्साहाने व श्रद्धेने सहभागी होतात. मागील दहा वर्षांपूर्वी चर्चसमोर प्रभू येशूचा आकर्षक उभा पुतळा उभारण्यात आला आहे. नियोजन करा... सलग सुट्यांमुळे पर्यटकांची रेलचेल सेंट अँथोनी चर्च (कुर्डवाडी) : या चर्चची स्थापना सुमारे 75 वर्षांपूर्वी झाली. चर्चचा परिसर एक एकर आहे. या चर्चचे 22 कुटुंबांतील सुमारे 50 सदस्य आहेत. येथेही विविध धार्मिक कार्यक्रमांसह विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. येथे दर शनिवारी मुलांसाठी इंग्रजी स्पिकिंगचा तास घेतला जातो. येथे रॉय डिमॉंटी फादर आहेत.

आर. के. लहान कळप चर्च (कुर्डवाडी) : याची स्थापना जुलै 1947 मध्ये इंग्रज अधिकारी व स्व. रतन काळे यांनी केली. येथे 15 कुटुंबांतील सुमारे 40 सदस्य आहेत. येथेही प्रार्थना यासह विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. डब्ल्यू एम ई चर्च (कुर्डवाडी) : या चर्चची स्थापना 1975 मध्ये करण्यात आली. येथे साधारणपणे 35 कुटुंबांतील सुमारे 85 सदस्य आहेत. या चर्चचा परिसर दोन एकरचा आहे. यामध्ये एक पूर्व प्राथमिक कॉन्व्हेंट स्कूल आहे. धार्मिक कार्यक्रमांबरोबर येथे आरोग्य शिबिरांचेही आयोजन केले जाते. महाराष्ट्र हा पहा सोलापुरातील व्हिडीओ

Web Title: Historical tradition to the church in Solapur city district