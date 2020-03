इथली हॉटेल्स : काही सतर्क, काही बेफिकीर

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखायचा असेल तर सातत्याने धात धुणे हाच उपाय सांगितला जातोय. त्या पार्श्‍वभूमीवर "टीम सकाळ'ने आज सांगली शहरासह जिल्ह्यातील पन्नासहून अधिक हॉटेलमध्ये स्टिंग ऑपरेशन केले. प्रत्येक हॉटेलमध्ये जाऊन हात धुण्यासाठी वॉश बेसिन आहे का, तेथे साबण किंवा द्रव स्वरुपातील बाटलीबंद क्रीम ठेवली आहे का, याची तपासणी केली. त्यातून काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या. हॉटेलमधील अस्वच्छता हा कळीचा मुद्दा नेहमीच राहिला आहे, मात्र या संकट काळात ही व्यवस्था सुधरायला तयार नसल्याचे लक्षात आले. त्याचा हा रिपोर्ट... सांगली : गावभाग, स्टॅंड परिसर अलर्ट

एस. टी. स्टॅंड आणि गावभाग परिसर शहरातील सर्वात जास्त वर्दळीचे परिसर आहेत. याठिकाणच्या हॉटेलमध्ये किमान स्वच्छता असणे गरजेचे आहे. महापालिका आयुक्तांनी कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका क्षेत्रातील हॉटेल, लॉजमध्ये स्वच्छता राखण्याच्या सूचना दिल्या आहे. वॉशबेसिनवर सॅनिटायझर, साबण, हॅंडवॉश ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. एसटी स्टॅंड परिसरातील दोन हॉटेलमध्ये प्रवेशदारात वॉश बेसिन तयार करून तेथे सॅनिटायझर, हॅंडवॉश ठेवले आहेत. हॉटेलमध्ये येतानाच हात स्वच्छ धुवून आत यावे असे फलक लावले आहेत. मारुती रोडवरील एका प्रथितयश हॉटेलमध्ये मात्र वॉशबेसिनवर साधा साबण नव्हता. ग्राहकांचे असे स्वागत करून कसे चालेल? हरभट रोड आणि बालाजी चौकाजवळ असलेल्या हॉटेलमध्ये हॅंडवॉश होते. विजयनगर-विश्रामबाग बेकरीमध्ये वॉश बेसिनचा पत्ताच नाही

या भागातील दहा हॉटेल, बेकरी, रेस्टॉरंटपैकी पाच ठिकाणी हात धुण्यासाठी नवे कोरे हॅंड वॉश बॉटल दिसले. तीन ठिकाणी जुन्या बाटल्यांत ते भरून ठेवलेले होते. कोरोनाची धास्ती, दक्षता आणि लोकांचा आग्रह लक्षात घेता साबणापेक्षा या वस्तूंना प्राधान्य दिले गेल्याचे स्पष्ट जाणवत होते. काहींनी खासगीत तशी कबुलीही दिली. धक्कादायक बाब म्हणजे या परिसरातील बेकरींमध्ये कचोरी, सामोसा, जिलेबी, ढोकळा खाण्याची सोय आहे, मात्र एकाही ठिकाणी हात धुण्याची सोय दिसली नाही. तेथे हॅंड वॉश, साबण हा तर दूरचा विषय. विजयनगर चौकातील प्रख्यात बेकरी मालकाने हात धुवायची सोय आहे का? या प्रश्‍नावर अपार्टमेंटच्या दुसऱ्या टोकाकडे बोट दाखवले. शंभर फुटीला एका प्रख्यात ब्रॅंडच्या ठिकाणी शोधूनही वॉश बेसिन सापडले नाही. वखार भागात वॉश बेसिन पण साबणच बेपत्ता

वखार भाग ते कॉलेज कॉर्नर परिसरात बऱ्यापैकी पाच हॉटेल, पाच खानावळी, पाच बेकरी आणि छोट्या टपऱ्यांची संख्या भरपूर आहे. दुपारी तीनच्या सुमारास येथील हॉटेल, खानावळी, बेकरींना भेट दिली. त्यावेळी बहुतांश हॉटेल, खानावळी, बेकरीत स्वच्छता, वॉशबेसिन होती. पाचपैकी केवळ दोनच हॉटेलमध्ये हात धुण्यासाठी साबण नव्हता. पाच बेकरीच्या ठिकाणीही ग्राहकांसाठी खाण्याची सोय होती. मात्र, हात धुण्यासाठी साबण नव्हता. सर्वच खानावळीत स्वच्छता आणि हात धुण्यासाठी साबण होते. ग्राहकांनी सोयी आणि दर्जा चांगला असूनही अन्य सुविधांबाबत काहीशी नाराजी व्यक्त केली आहे. वखारभागातील जुन्या पद्मा चित्रपट गृहाशेजारी खानावळीतील स्वच्छता, सेवा आणि गुणवत्ताही चांगली असल्याचे जाणवले. इडली-सांबरच्या एका हॉटेलमध्ये वॉशबेसिन नव्हते. तर दुसऱ्यांमध्ये ग्राहकांसाठी अतिशय चांगली सोय केली होती. साखर कारखाना परिसरात हॅंडवॉश ठेवण्याची दक्षता

बायपास रस्ता परिसर म्हणजे खाऊगल्लीच बनली आहे. पाच शाकाहारी व मांसाहारी हॉटेल्स आहेत. सर्व ठिकाणी दक्षता घेतल्याचे चित्र दिसून आले. वॉश बेसिनजवळ हॅंडवॉश आणि साबणही ठेवले आहेत. तसेच कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर स्वच्छताही दिसली. आजूबाजूचा परिसर देखील स्वच्छ ठेवण्यात आला आहे. कारखाना परिसरातील दोन खानावळीमध्ये मात्र अस्वच्छ वॉश बेसिन आणि कपडे धुण्याचा साबण हात धुण्यासाठी ठेवलेला दिसला. तसेच परिसरात आणखी एका हॉटेलमध्ये वॉश बेसिनऐवजी एकाच ठिकाणी पाच ते सहा नळ दिसले. पाणी मुबलक परंतु हात धुण्यासाठी साबण अथवा हॅंडवॉश ठेवले नाही. इस्लामपूर : काही सजग काही बेफिकीर इस्लामपूर : कोरोना साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वत्र स्वच्छतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. अशात नागरिकांच्या थेट खाण्याशी संबंध येणाऱ्या हॉटेलांमध्ये हात धुण्याच्या सुविधांबाबत अनेक ठिकाणी जागरूकता आहे. मात्र काही ठिकाणची स्वच्छतेबाबतची उदासीनता दिसली. शहरातील सर्वच भागांमध्ये छोटी मोठी हॉटेल्स आहेत. तहसील कार्यालय, प्रांत कार्यालय, बसस्थानक, हॉस्पिटल या भागातील हॉटेलांमध्ये सातत्याने वर्दळ असते. पेठ-सांगली रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात हॉटेल आहेत. यातील बहुतांशी हॉटेल मध्ये हात धुण्यासाठी हॅंडवॉश, साबण व मुबलक पाणी अशी चांगली व्यवस्था आहे. मात्र काही ठिकाणी हात धुण्यासाठी केवळ पाण्याची व्यवस्था आहे. शहरात ठिकठिकाणी स्वीट मार्ट आहेत. येथे अनेक पदार्थ खाण्यासाठी दिले जातात. मात्र हात धुण्यासाठी केवळ पाण्याची व्यवस्था आहे. शहरांतर्गत असणाऱ्या हॉटेलांमध्येही अशीच स्थिती आहे. काही ठिकाणी हॅंडवॉश, साबण तर काही ठिकाणी केवळ पाण्याची व्यवस्था आहे. आटपाडीत वॉश बेसीन स्वच्छतेबाबत ठणठणपाळ आटपाडी : शहरात पंचवीसवर मोठे हॉटेल असून तेवढीच लहान आहेत तर रस्त्यावर ही हातगाड्याची मोठी संख्या आहे. यापैकी मोठ्या हॉटेलमध्ये काही मोजक्‍याच ठिकाणी हात धुण्यासाठी साबण आणि इतर साधने उपलब्ध आहेत अन्यथा इतर बहुतांशी ठिकाणी हात स्वच्छतेच्या दृष्टीने पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. आटपाडी शहरात आटपाडी बस स्थानक परिसरात मोठी सात हॉटेल आहेत. तसेच मुख्य पेठेत, ग्रामपंचायत चौक, तहसील कार्यालयासमोर,पंचायत समितीचा परिसर, निंबावडे रोड, साई मंदिर ते ग्रामीण रुग्णालय रस्ता या मार्गावर आलिशान हॉटेल उभा आहेत. याठिकाणी शाकाहारी आणि मांसाहारी दोन्ही जेवणाची सोय केलेली आहे. येथेच मोठ्या संख्येने अनेक जण सहज कुटुंब जेवणाच्या आस्वादासाठी भेट देतात. याशिवाय वरील सर्व भागात छोटी हॉटेल आहेत तेथे फक्त चहा आणि नाषट्याची सोय केलेली आहे. तसेच रस्त्याच्या कडेला शेकडो हातगडे उभा आहेत. या सर्वच ठिकाणी कोरोनो साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर अद्याप तरी फारशी दक्षता घेतलेली नाही. काही अपवादात्मक मोठ्या हॉटेलमध्ये साबण किंवा इतर लिक्विड हात स्वच्छ धुण्यासाठी म्हणून ठेवलेले दिसले.

अनेकांचा ठेवलेल्या साबणाकडेही कानाडोळा होता. बहुतांश हॉटेलमध्ये परराज्यातील कर्मचारी आहेत. त्यांच्या स्वच्छतेकडे ही फारसे लक्ष दिले जात नसल्याचे दिसले. पलूसमधील हॉटेलचालकांची स्वच्छतेबाबत दक्षता

पलूस : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पलूस तालुक्‍यातील हॉटेल चालकांनी योग्य ती दक्षता घेतली आहे. हात धुण्यासाठी जवळपास सर्वच हॉटेल व ढाब्यावर स्वतंत्र व्यवस्था व साबण ठेवण्यात आले आहेत.

कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये स्वच्छता महत्त्वाची आहे. हॉटेल चालकांनीही याबाबत दक्षता घेतली. इतरत्र स्वच्छतेची सोय आहेच. शिवाय सर्वात महत्त्वाचे जेवायला किंवा नाष्टा करण्यासाठी येणाऱ्या लोकांना हात धुण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था, तसेच त्याठिकाणी साबणाची सोय करण्यात आली आहे. त्याठिकाणी हॉटेल मध्ये येणारे लोक साबणाने हात धूत आहेत. मात्र, साबणाने हात धुतलेवर, हात पुसण्यासाठी टॉवेल ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, हे टॉवेल वरचेवर बदलने आवश्‍यक आहे. कोरोनाच्या अगोदरपासून काही हॉटेलमध्ये हात धुण्यासाठी साबणाची सोय होती. आता तर सर्वच ठिकाणी हात धुण्यासाठी साबणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. विट्यात हॉटेल्समध्ये सॅनिटायझरचा वापर विटा : कोरोना विषाणूचा फैलाव होऊ नये, यासाठी विटा शहरातील मोठ्या हॉटेलसह लहान हॉटेलमध्ये नागरिकांना हात धुण्यासाठी वॉश बेसिनजवळ सॅनिटायझरच्या बाटल्या ठेवण्यात आल्याचे दिसून आले. हा कोरोना इफेक्‍ट ग्राहक आणि हॉटेल चालकांमध्येही जाणवला. हॉटेल मालकांनी वॉश बेसिन जवळ ग्राहकांना हात धुण्यासाठी सर्रास सॅनिटायझर ठेवल्याचे दिसून आले. ग्राहकही दक्षतेने त्याचा वापर करताना दिसले. तासगावात सॅनिटायझर्स दूरच; पाण्याचीच रड

तासगाव : येथील बहुतांशी हॉटेल्समध्ये हात धुण्यासाठी केवळ पाण्याचा वापरच होत असल्याचे दिसले. तर काही ठिकाणी पाण्याचीही सोय नसल्याचे दिसले. काही ठिकाणी बेसीनवर साबण दिसला. तोही कपडे धुण्याचा. जेवणाची व्यवस्था असलेल्या हॉटेलमध्ये मध्ये हात धुण्यासाठी बेसिन आहे पण सॅनिटायझर म्हणून बाटल्या दिसल्या. काही ठिकाणी लिंबूच्या फोडीचा देशी उपाय दिसला. अन्न आणि औषध प्रशासनाने शहरात कधी याबाबत विचारणा केल्याचेही दिसले नाही. नियमावली काय सांगते..! हॉटेल्सच्या बाहेरच हात धुण्यासाठी वॉश बेसिनची सोय हवी.

बेसीनजवळ हॅंडवॉश अथवा सॅनिटायझर ठेवलेच पाहिजेत.

हॉटेलमधील टेबल आणि खुर्ची निर्जंतुकीकरण केलेल्या हव्यात.

हॉटेलचा संपूर्ण परिसराताही स्वच्छता असली पाहिजे.

हे सर्व केल्याचे फलक दर्शनीभागात लावले पाहिजेत. काही निरीक्षणे

0 हॉटेलमध्ये आल्यावर स्वत: हात धुण्याचे भान ग्राहकांना नाही.

0 कोरोनाबाबत दक्षता घेतली पाहिजे, याची जाणीव फार कमी.

0 चूळ भरायला अद्याप बंदी केली नसल्याचे स्पष्ट. अंमलबजावणी न करणाऱ्यांवर कारवाई कोरोना साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर आम्ही सर्व हॉटेल्स्‌ चालकांनी बैठक घेऊन लेखी आणि तोंडी सूचना दिल्या आहेत. नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांवर आम्ही कारवाई सुरू करणार आहोत.

- सुकुमार चौगुले, सहाय्यक आयुक्त, अन्न-औषध प्रशासन विभाग

Web Title: Hotels in Sangali: Some cautious, some careless