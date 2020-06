सांगली जिल्ह्यात निम्म्याहून अधिक हॉटेलला कायमचे टाळे

सांगली, ः कोरोना संकटाने जगात सर्वात मोठा दणका पर्यटन आणि हॉटेल व्यवसायाला दिला आहे. "अनलॉक' सुरु झाले तरी या व्यवसायावरील संकट काही संपण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे कर्ज काढून हॉटेल उभे केलेले, नव्याने व्यवसाय सुरु करणारे आणि वर्षानुवर्षे या व्यवसायात असलेले सारेच कोलमडून पडले आहेत. या संकटात निम्म्याहून अधिक हॉटेलला कायमचे टाळे लागण्याची शक्‍यता आहे. उर्वरीत हॉटेल्समधील सुमारे 20 टक्के हॉटेल चालवायला दिले जातील, असे चित्र आहे. या व्यवसायात नव्या येऊन पाहणारे दोनशेहून अधिक नव व्यवसायिक चिंताग्रस्त आहेत. मद्यविक्री आणि खाद्यविक्री असा एकत्रित व्यवसाय करणाऱ्या हॉटेलना पहिला दणका बसला महामार्गाबाबतच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाने. त्या काळात बहुतांश हॉटेल्स कोंडीत सापडली होती. त्यानंतर जिल्ह्यात महापुराचे संकट आहे. सांगली, मिरज या प्रमुख शहरांतील हॉटेल व्यवसाय कोडमडून गेला. त्यातून कसेबसे सावरत असताना कोरोना संकटाने आघात केला. या व्यवसायाचा चव हरवून बसली. जिल्ह्यात मोठ्या हॉटेल्सची संख्या दीड हजारच्या घरात आहे. सर्वाधिक हॉटेल्स शहरी भागात आहेत. त्यातील निम्मे महापुराच्या पिचलेले आहेत. महापुरानंतर काही महिन्यांतच कोरोनामुळे पुन्हा टाळेबंदी झाली. त्यामुळे समस्यांचा फेरा वाढतच गेला. काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील एका हॉटेल चालकाने 25 ते 30 लाख रुपयांचे हॉटेलसाठीचे फर्निचर अवघ्या नऊ-दहा लाखात विकल्याची चर्चा आहे. अनेक हॉटेलना टाळे लागणार, याचे संकेत देणारी ही घटना मानली जाते. हॉटेल व्यवसायातील नफा पहता अनेक नवतरूणांनी गेल्या वर्षात हॉटेल्स सुरू केले. ती संख्या तीनशेच्या घरात आहे. त्यांच्यावर मोठे अर्थिक संकट कोसळले आहे. बॅंकांचे हफ्ते भरण्यासाठीही पैसे नसल्याने विकण्याचा निर्णय काहींनी घेतला आहे. दुसऱ्या बाजूला काही हॉटेल्स्‌ चालकांनी यावर तोडगा काढला असून हॉटेल्स्‌ भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मूळ मालकांना चाळीस आणि भागीदारास साठ टक्के असे त्याचे स्वरूप करण्यात आले आहे. पुन्हा महापूर येण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात आलेल्याने व्यवसायिकांचे धाबे दणाणल्याचे चित्र आहे. सरकार दरबारी मात्र हॉटेल्स्‌ व्यवसायिकांसाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी रास्त मागणी व्यवसायिकांची आहे.

गेल्या अडीच महिन्यांपासून हॉटेल्स्‌ बंद असले तरी कामगारांना अपवाद वगळता कामावरून काढण्यात आलेले नाही. एकदा कामगार निघून गेल्यानंतर पुन्हा मिळणार नाही, या भितीने कामगारांना ठेवण्यात आले आहे. गेल्या अडीच महिन्यांत त्यांचे पगार करणेही मुश्‍किल झाले आहे. दोन वेळचे जेवणाचे वांदे झाले आहेत.

हॉटेल्सच्या समस्या काय? * किती काळ बंद राहणार माहितीच नाही

* नव्याने प्रारंभ करताना शंभर अटी-नियम

* भितीमुळे ग्राहकांच्या प्रतिसादाबद्दल शंका

* 70 टक्के खानसामे उत्तर भारतीय, ते परत गेले

* 30 टक्के खानसामे, कामगार कोकणी, तेही गावी गेले

* बॅंकांच्या कर्जाचे हप्त भरायचे कसे?

कोट ः ""महापूरानंतर कोरोनाचे संकट व्यवसायिकांसमोर आले आहे. जिल्ह्यातील पन्नास टक्के हॉटेल्स्‌ कायमस्वरूपी बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. बॅंकांचे हफ्ते, कामगारांचे पगारही देण्यासाठी व्यवसायिकांकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे शासनाने व्यवसायिकांसाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. टाळेबंदीच्या काळात सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करून आम्ही व्यवसाय करण्यास तयार त्यासाठी परवानगी द्यावी. तसेच वीज बील माफीसह अनुदान देण्यात यावे.''

- लहु भडेकर,

अध्यक्ष, खाद्य-पेय विक्रेता मालक संघटना

... नवे प्रस्ताव रेंगाळले * केटरिंग व्यवसाय ः 24

* ढाबे ः 8

* कॅन्टीन ः 14

* हॉटेल्स ः 160

* रेस्टॉरंट ः 59

