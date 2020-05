छप्पर जळालं.. तीन अंध मुलं कशी तरी वाचली... पण जमवलेला संसार मात्र खाक झाला...

नवेखेड (सांगली) - येडे मच्छिंद्र ता.वाळवा येथील शेतमजुरी करणाऱ्या व अठराविश्व दारिद्र्याचे चटके सोसत आपल्या तीन अंध अपत्यांना घेऊन संसाराचा गाडा ओढण्याचे काम सदाशिव व लक्ष्मीबाई तांबे त्यांनी सुरू ठेवले आहे. अनेकवेळा संसार उघड्यावर येऊनही पुन्हा तो सावरण्याचे काम सुरू आहे त्यांच्या कष्टाला सलाम... पंचवीस वर्षांपूर्वी अथणी तालुक्यातून हे दांपत्य या भागात आले. कुडा मेडीचे छप्पर घालून त्यांनी आपला संसार थाटला व भविष्याची स्वप्ने रंगवली. परंतु नियतीच्या मनात काही वेगळेच होते. त्यांच्या संसारवेलीवर प्राजक्ता नावाचे पहिले फूल उमलले आनंद झाला. आणखी उमेदीने ते काम करू लागले. पुढे त्यांच्या पदरात आणखी तीन मुलींची एका मुलाची भर पडली. यात दोन मुली व एक मुलगा पूर्णपणे अंध आहेत हे बघून या दांपत्याला आपले जीवन अंधकारमय वाटू लागले. सुरवातीला कोणाच्या मदती शिवाय ही मुले काहीच करू शकत नव्हती. त्यांनी या परिस्थितीचा सामना करायचा ठरविला टप्याटप्याने मिरजेच्या अंध मुलांच्या शाळेत दाखल केले तेथील चौथी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नियमित इतर शाळांमधून आपले शिक्षण सुरू ठेवले. सध्या अंध असणारी संगीता (वय 22) पुण्याच्या वाडिया महाविद्यालयात पदवीच्या दुसऱ्या वर्गात शिकते तर दुसरी सावित्री (वय 20) मिरजेच्या कन्या महा विद्यालयात शिकते. मुलगा मल्हारी (वय 12) इयत्ता सहावीत शिकतो आहे. वाचा - अहिल्यादेवींना कोल्हापूरविषयी होता जिव्हाळा त्यासाठी आर्थिक तरतूद करताना व प्रपंचाचा गाडा ओढताना या दांपत्याची ससेहोलपट सुरू आहे. एकीकडे ही लढाई सुरू असताना नियतीने मात्र त्यांच्याकडे वक्रदृष्टी पडली. डोक्यावरचं छप्पर शेजारी झालेल्या शॉर्टसर्किटमुळे पेटले. ही अंध मुले घरी होती. त्यांना काही दिसत नसल्याने अडचण झाली. आगीच्या ज्वाळा जाणवू लागल्याने त्यांनी कसातरी आपला जीव वाचविला. सदाशिव तांबे यांना काही व्यक्तींनी व्यक्तींचे देणे भागवण्यासाठी उधार उसनवार करून 60 हजार रुपये जमा केले होते तेही आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. कुटूंब पूर्णपणे रस्त्यावर आले. प्रपंच उघड्यावर पडला पुन्हा दुसरीकडे जागा बघत बाजूला पत्रे उभा करत प्रपंच उभा करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी आर्थिक मदतीची गरज आहे. त्याशिवाय या मुलांची दप्तरे शैक्षणिक साहित्य ह्या आगीत जळून खाक झाले आहेत. या कुटुंबाला सावरण्यासाठी वाळवा तालुक्यातील दिव्यांग बांधव पुढे सरसावले आहेत दिव्यांगाच्या हाताला बळ देण्याची खरी गरज आहे. यावर्षी मी पदवीच्या शेवटच्या वर्षात जाणार आहे. नंतर स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करून अधिकारी होण्याचे माझे स्वप्न आहे. आमच्या कुटुंबाला गावात कायमस्वरूपी जागा मिळावी गावकऱ्यांनी आम्हाला मदत करावी.

- संगीता तांबे, अंध विद्यार्थ्यांनी येडेमच्छिंद्र

