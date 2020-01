हुंडेकरी घडवतेय क्रिकेटपटू ः अंदानी, चोरमले राज्याच्या संघात 

नगर : जिल्हा क्रीडा संकुलात टर्फ खेळपट्टी होत नाही. त्यामुळे शहरातील उद्योजक वसीम हुंडेकरी यांनी 2011साली स्वखर्चातून जागा घेऊन क्रिकेट खेळाडूंच्या सरावासाठी टर्फ खेळपट्टी तयार करून घेतली. त्यात हुंडेकरी स्पोर्टस ऍकॅडमीतून प्रशिक्षण सुरू केले. त्यातून शेकड्याने क्रिकेटपटू घडत आहेत. या ऍकॅडमीतून रोनक अंदानी व किरण चोरमले यांची महाराष्ट्राच्या 14 वर्षांखालील संघात निवड झाली आहे. रोनक हा मध्यमगती गोलंदाज आहे, तर किरण अष्टपैलू खेळाडू आहे. आज महाराष्ट्राचा सौराष्ट्र संघाबरोबर सामना झाला. त्यात किरणने 97 धावांची उपयोगी खेळी केली. रोकनने दाखवली रोनक

महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन आयोजित जिल्हास्तरीय आमंत्रित क्रिकेट स्पर्धेत हुंडेकरी स्पोर्टस ऍकॅडमीचे खेळाडू रोनक अंदानी व किरण चोरमले यांनी चमकदार कामगिरी केली. त्यांची महाराष्ट्र संघ निवड चाचणीसाठी निवड झाली आहे. रोनकने स्पर्धेत पाच सामन्यांत तब्बल 29 फलंदाज तंबूत धाडले. या कामगिरीमुळे त्याचे महाराष्ट्र संघातील स्थान निश्‍चित झाले. जिल्हा क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष अरूणकाका जगताप यांनी जातीने लक्ष घातल्याने नगरच्या मुलांना देशस्तरावर खेळण्याची संधी मिळाली. मुलांनीही मिळालेल्या संधीचे सोने केलं. चोरमलेची आगेकूच

किरण चोरमले हा 14 वर्षांखालील महाराष्ट्र संघातील अनुभवी खेळाडू आहे. गेल्या वर्षी त्याने केलेल्या कामगिरीच्या जोरावर 16 व 19 वर्षांखालील संघात स्थान निश्‍चित केले होते. त्याचीही महाराष्ट्राच्या संघात निवड झाली. त्यांना हुंडेकरी स्पोर्टस ऍकॅडमीतील प्रशिक्षक सर्फराज बांगडीवाले व वसीम हुंडेकरी यांचे मार्गदर्शन मिळत आहे. ऍकॅडमीचा चढता आलेख

अझीम काझी हा 23 वर्षांखालील महाराष्ट्र संघात व सय्यद मुश्‍ताक अली टी-20 स्पर्धा तसेच विजय हजारे करंडक, रणजी करंडक खेळत आहे. यश जाधव 23 वर्षांखालील पॉंडेचेरी संघात, अष्कान काझी 14 वर्षांखालील महाराष्ट्र संघात, किरण चोरमले 14, 16 व 19 वर्षांखालील संघात दोनदा, रोनक अंदानी 14 वर्षाखालील महाराष्ट्र संघातील खेळाडू, शालेय राज्य स्पर्धेत ओंकार येवले दोनवेळा खेळला आहे. अनुष भोसले दोनवेळा पुणे विद्यापीठ संघाकडून खेळला आहे. अतिश भांबरे पुणे विद्यापीठ संघाकडून खेळला आहे. या शिवाय ऍकॅडमीने विविध स्थानिक व राज्य स्पर्धेत वर्चस्व राखले आहे.

Web Title: Hundekari is producing cricketers two plyars in the State team