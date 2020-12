उमेदवार शेकड्यात, खर्च होणार लाखांत; राजकीय वातावरण तापले

पेड (जि. सांगली) : ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी जस जशी जवळ येत आहे. तशी महत्त्वाच्या घडामोडीना वेग येत आहे. ग्रामपंचायतीसाठी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ही 30 डिसेंबर आहे. विशेष म्हणजे डिपॉझिट केवळ राखीव जागांसाठी 100 रुपये तर खुल्या गटातील जागांसाठी 500 रुपये असून त्याचा खर्च मात्र लाखात आहे. हे पाहता लाखात खर्च करण्याची क्षमता असणाराच पाचशे ते हजार रुपये भरण्याचे धाडस करू शकतो. साधारणतः मागील दहा ते पंधरा वर्षा पूर्वी कुठल्याही निवडणुका दहा ते वीस हजार रुपये खर्चून पार पाडल्या जायच्या. मात्र यावेळची निवडणूक ही जवळपास सर्वच वार्डात पैसा फेका आणि मते मिळवा असा फॉर्मयुला यशस्वी होत आहे. त्यामुळे पैसांनी गडगंज असणाऱ्यांनीच लोकशाही असल्याची ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्याना सामान्य वार्डासाठी 500 रुपये व अनुसूचित जाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी 100 रुपये डिपॉझीट भरावे लागणार आहे. मुळातच ग्रामपंचायतीची निवडणूक सर्वसामान्यांना लढविता यावी यासाठी डिपॉझिट रक्कम कमी ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार असे निकष यावेळच्या निवडणुकीत लावले आहेत. परतुं डिपॉझिट भरले आणि निवडून आलो अशी परस्थिती आता राहिली नसल्याची स्थिती आहे. गावात रंगणार पैसाचा खेळ

वास्तविक पंधरा - वीस दिवस जेवणावळी, दारू, हातात हजारांच्या नोटा ठेऊन निवडणुका जिंकायच्या आणि पाच वर्षे येरे माझ्या मागल्या ... प्रमाने गावातील विविध समस्याकडे दुर्लक्ष करायचे. हे आता नित्याचेच झाले आहे. अशा जनतेने कितीही त्रागा केला तरी निवडणुकीच्या काळात त्यांच्याशी झालेल्या आर्थिक व्यवहारात त्यांच्याही आवाजला मर्यादा आलेल्या असतात . अर्ज माघारीनंतरच अजेंडा.......

अर्ज माघारी नंतरच प्रचारा दरम्यान निवडून येण्याची क्षमता असा सर्वच गटाचा अजेंडा असणार आहे. या अजेंडयाचा अर्थ म्हणजे कुणाची जास्त पैसे खर्च करण्याची क्षमता आहे . असेच उमेदवार ग्रामपंचायतीत प्रवेश करणार आहेत. संपादन : युवराज यादव

