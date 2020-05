परप्रांतात जायचे तर बससाठी किलोमीटरला एवढे भाडे मोजा....

सांगली- परप्रांतातील प्रवाशांना सोडण्यासाठी जिल्ह्यातील एसटी बसेस सज्ज झाल्या आहेत. अडकून राहिलेले प्रवासी नियंत्रण कक्षाकडे चौकशी करत आहेत. परंतू भाड्यामुळेच त्यांचे घोडे अडल्याचे चित्र दिसून येते. एका किलोमीटरसाठी 44 रूपये भाडे आणि बसमध्ये 22 प्रवासी क्षमता राहणार आहे. तसेच येता-जातानाचे भाडे आकारले जाणार आहे. "कोरोना' मुळे लॉकडाउन आणि संचारबंदी लागू केल्यानंतर जिल्ह्यात नोकरी, शिक्षण आणि व्यवसायानिमित्त आलेले हजारो परप्रांतिय नागरिक अडकून पडले आहेत. गेले दीड महिने त्यांनी कसेबसे काढले आहेत. सामाजिक संस्था, राजकीय मंडळी, पोलिस प्रशासन आदींकडून जेवणाची सोय केली जात आहे. तसेच शिवभोजन थाळीचा लाभ देखील मिळत आहे. परंतू त्यांना घरची ओढ लागली आहे. लॉकडाउन शिथील केल्यानंतर शासनाने अटी आणि शर्तीवर परप्रांतियांना घराकडे जाण्याची परवानगी दिली आहे. त्यासाठी एसटी महामंडळाला सूचना दिल्या आहेत. सांगली जिल्ह्यातील हजारो परप्रांतियांना सुखरूप सोडण्यासाठी प्रत्येक आगारातून बसेस सज्ज ठेवल्या आहेत. सांगली-मिरजेतील बसेस निर्जंतुकीकरण करून ठेवल्या आहेत. ज्या प्रवाशांना एकत्रितपणे परप्रांतात जायचे असेल त्यांना बसेस उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठी परप्रांतात जाण्यासाठी दिलेले प्रमाणपत्र, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, आधारकार्ड किंवा ओळखपत्र आवश्‍यक आहे. या सर्व गोष्टींची पडताळणी करूनच प्रवेश दिला जाणार आहे. एका बसमध्ये 22 प्रवासी क्षमता ठेवली आहे. एवढी क्षमता पूर्ण झाल्यानंतरच बस धावणार आहे. प्रवासाचा मार्ग निश्‍चित केल्यानंतर जाता-येतानाचे अंतर धरून प्रति किलोमीटर 44 रूपये आणि अपघात सहायता निधी, आरक्षण आकार यानुसार आकारणी केली जाईल. अधिक माहितीसाठी प्रवाशानी जवळच्या आगारात चौकशी करावी असे आवाहन केले आहे.



