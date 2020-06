बेकायदेशीरपणे  बैलगाडी शर्यत आयोजित करणे पडले भारी

कडेगाव : तडसर (ता. कडेगाव, जि. सांगली ) येथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून बेकायदा बैलगाडी शर्यत आयोजित केल्याबद्दल संयोजकांसह सहा जणांवर चिंचणी-वांगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलीस कॉन्स्टेबल राहुल कुंभार यांनी आज फिर्याद दिली. याबाबत चिंचणी -वांगी पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी की, करोनाचा धोका सर्वत्र वाढतो आहे. अशावेळी तडसर येथे सर्व नियमांचे उल्लंघन करुन शुक्रवारी (ता. 19) सकाळी 11 च्या सुमारास तडसर गावच्या हद्दीतील हेळाईचा तलाव येथील मोकळ्या मैदानात बैलगाडी शर्यतींचे आयोजन केले होते. या प्रकरणी प्राण्यांना निर्दयतेने वागविणे प्रतिबंध कायद्यानुसार कारवाई करून सहा जणांना अटक केली. तसेच जिल्हा बंदी व जमावबंदी आदेशाचेही उल्लंघन केले आहे. याप्रकरणी आशिष रंगराव नलवडे (वय- 23, रा. विंग, ता. कराड, जि. सातारा), संदीप अंकुश साबळे (वय 35, रा. शिवथर, ता. जि. सातारा), विक्रम जयवंत फडतरे (वय-29, रा. जिहे, ता. जि. सातारा), महेश नंदकुमार पानसकर (वय 27, रा. चिंचगेर निम, ता. जि. सातारा), हणमंत रामचंद्र जाधव (वय- 38, रा. सोनसळ, ता. कडेगाव), संजय अर्जुन गुजले (वय 29, रा. लेंगरे, ता. खानापूर) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी दहा लाख रुपये किमतीची सहा चारचाकी वाहने चिंचणी-वांगी पोलिसांनी जप्त केली आहेत.अधिक तपास सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष गोसावी करीत आहेत.

