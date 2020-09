अंडी आणि चिकन दरात वाढ; मागणी वाढल्याचा परिणाम

सांगली : सध्या कोरोना आपत्ती काळात अनेकजण आहाराच्या बाबतीत जागृत झाले आहेत. पौष्टिक आहारावर भर दिला जात आहे. त्यामध्ये अंडी-चिकनमध्ये प्रोटिन जास्त असल्यामुळे त्याला पसंती मिळत आहे. तसेच कोरोना रुग्णांना देखील दररोज आहारात अंडी दिली जात आहे. मागणी वाढल्यामुळे साहजिकच दरात वाढ झाली आहे. सध्या किरकोळ अंडी 6 रुपयाला नग तर चिकनचा दर 240 रुपये किलो इतका झाला आहे. कोरोनाच्या सुरवातीच्या काळात चिकनविषयी गैरसमज निर्माण झाला होता. त्यामुळे दर झपाट्याने उतरला होता. शंभर रुपये किलोपर्यंत दर सुरवातीला उतरला. त्यानंतर काही पोल्ट्री मालकांनी तर फुकट कोंबड्या वाटून टाकल्या. याच काळात मटण दरात वाढ झाली. त्यानंतर चिकनला पुन्हा चांगले दिवस आले. तसेच माल नसल्यामुळे दरातही वाढ चांगली झाली. सध्या कोरोनाचे रुग्ण वाढत चालले आहेत. त्याचबरोबर त्यांच्या उपचार करण्यासाठी हॉस्पिटल्स, केअर सेंटर सुरू झाले आहेत. कोरोना बाधित रुग्णांना सकस आहार दिला जातो. आहारात दूध-अंडी यांचा समावेश आहे. कोरोना आपत्तीच्या काळात सोशल मीडियावरून तसेच इतर माध्यमातून नागरिकांना सकस आणि पौष्टिक आहाराचे महत्त्व पटवून दिले जाते. त्यासाठी फळांबरोबर आहारात अंडी व चिकनचा समावेश करण्यास सांगितले जात आहे. रुग्णांबरोबर सध्या इतर नागरिकही प्रोटिन्ससाठी अंडी व चिकन खात आहेत. गेल्या काही दिवसात अंडी आणि चिकनला मागणी वाढली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून दरात देखील वाढ झाली आहे. अंड्याचा किरकोळ दर आठवड्यापूर्वीपर्यंत पाच रुपये नग इतका होता; परंतु मागणी वाढल्यामुळे दरात एक रुपया वाढ करण्यात आली आहे; तर चिकन आठवड्यापूर्वीपर्यंत 180 ते 200 रुपये किलोपर्यंत विकले जात होते. मागणी वाढल्यामुळे चिकनच्या दरात आठवड्यात 240 रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. शहरी भागात चिकन 240 रुपये असले तरी ग्रामीण भागातील दर मात्र 200 रुपये किलोपर्यंत आहे. मागणी वाढल्यामुळे अंडी व चिकन दरात आणखी थोडी वाढ होण्याची शक्‍यता वर्तवली जाते. मटण दर 620 रुपये किलो

लॉकडाउनच्या काळात मटण दरात 560 रुपयावरून 700 रुपये किलोपर्यंत वाढ झाली होती. गेल्या दोन महिन्यात त्यात थोडीसी घसरण होऊन सध्या 600 ते 620 रुपये किलोने मटण विक्री होत आहे. मटण दरातील वाढीमुळे देखील अनेकांनी चिकनला पसंती दिली असल्याचे दिसून येते. संपादन : युवराज यादव

