टोमॅटोला पुन्हा दरवाढीची लाली 

सांगली- "लॉकडाउन' मुळे भाजीपाला आवक अद्यापही मर्यादीत आहे. त्यामुळे दरातील वाढ कायम आहे. आठवड्यापूर्वी दहा रूपये किलो दर असलेल्या टोमॅटोच्या दरात मात्र वाढ झाली आहे. 30 रूपये किलो दराने टोमॅटोची विक्री सुरू आहे. टोमॅटोबाबत दोन आठवड्यापूर्वी अफवा पसरली होती. तेव्हा दरात घसरण झाली होती. अक्षरश: पाच रूपये किलो दराने टोमॅटोचा बाजार करावा लागला. काही ठिकाणी टोमॅटो फेकून देण्याचे प्रकार घडले. त्यानंतर मागील आठवड्यात टोमॅटोबाबतची अफवा कमी झाली. याच दरम्यान मान्सूनपूर्व पावसामुळे टोमॅटोचे नुकसान झाले. तसेच चांगल्या प्रतीचा टोमॅटो बाजारात आला नाही. दहा रूपये किलो दराने विक्री झाली. त्यानंतर आठवड्यात परिस्थिती बदलली आहे. आवक कमी झाल्यामुळे दरात वाढ झाली आहे. 30 रूपये किलो दराने चांगला टोमॅटो विकला जात आहे. तर कमी प्रतीचा जास्त पिकलेला टोमॅटो दहा रूपये किलोने विकला जात आहे. लॉकडाउनचा परिणाम म्हणून अद्यापही भाजीपाल्याची आवक मर्यादीत आहे. त्याचा परिणाम दरवाढीवर आहे. मेथी बाजारात दिसू लागली असून दर मात्र 20 रूपये पेंढी इतका आहे. अपवाद वगळता अन्य पालेभाजा बाजारात दिसत नाहीत. कोथिंबीर अद्याप महागच असून मोठी पेंढी 25 रूपयाला विकली जाते. अन्य भाजामध्ये वांगी 60 रूपये, गवारी 80 रूपये, भेंडी 40 रूपये, कारली 40 ते 60 रूपये, फ्लॉवर 60 रूपये, कोबी 40 रूपये, दोडका 40 रूपये, ढबू मिरची 40 रूपये किलो याप्रमाणे दर आहे. तर कांदा 15 रूपये किलो, बटाटा 20 ते 30 रूपये, हिरवी मिरची 40 रूपये, आले 70 ते 80 रूपये, लसूण 100 रूपये किलो याप्रमाणे दर आहे. मटण-चिकन दरवाढ कायम-

लॉकडाउनमध्ये मटण-चिकन दरात केलेली वाढ अद्याप कायम आहे. मटण दर 650 ते 700 रूपये तर चिकनचा दर 240 ते 250 रूपये किलो याप्रमाणे आहे.



