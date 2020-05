इस्लामपूर पोलिस ठाण्याचे विभाजन होणार...येथे होणार नवीन पोलिस ठाणे

किल्लेमच्छिंद्रगड (सांगली) - भवानीनगर (ता. वाळवा) येथे नवे पोलीस ठाणे उभारण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. पालकमंत्री जयंत पाटील यांनीच पुढाकार घेतला आहे. पोलीस ठाण्यासाठी पोलीस दुरक्षेत्र आणि भवानीगगर ग्रामपंचायतीच्या मालकीची तीन हजार चौरस फुटांची इमारत तयार आहे. इस्लामपूरसह बोरगांव, कापूसखेड, साखराळे, कामेरी, पेठ, बहे, ताकारी, नरसिंहपूर गावे नेहमीच संवेदनाशील राहिली. इस्लामपूर पोलीस ठाण्यात सन 2019 मध्ये भाग 5 चे 458, तर भाग 6 चे 366 असे तब्बल 824 गुन्हे दाखल झाले. 1 हजार 436 अखलपात्र गुन्हे दाखल झाले. खून, खुनाचा प्रयत्न, मारामारी असे गंभीर गुन्हेही घडतात.

इस्लामपूर पोलिस ठाण्यातंर्गत शहर व तालुक्‍यातील 41 गावे येतात. लोकसंख्या साडे तीन लाखावर आहे. सध्या 1 पोलीस निरीक्षक, 2 सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, 3 पोलीस उपनिरीक्षक व 75 कर्मचारी असे कर्मचारी मंजूर आहे. पेठ व भवानीनगर येथे पोलिस दूर क्षेत्र चौकी तर ताकारी येथे पोलीस चौकी आहे. पुणे-बंगळुरू हा 12 किलोमीटरचा महामार्गही पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून जातो. विजापूर - गुहागर नवा मार्गही तालुक्‍यातून जात असल्याने पोलीसांवर ताण येतो.

इस्लामपूर औद्योगिकदृष्ट्या विकसित होत आहे. शैक्षणिक, अभियांत्रिकी, वैद्यकीयसह स्पर्धा परीक्षा केंद्रामुळे तालुका, बाहेरील विद्यार्थ्यांचा ओढा आहे. स्थानिक, परप्रांतिय मजूरही येत असल्याने व वाढत्या उपनगरांमुळे कायदा सुव्यवस्था राखताना पोलीसांना ताण सहन करावा लागतोय. कायदा, सुव्यवस्था राखण्यासाठी नव्या पोलीस ठाण्याची गरज होती. सर्व्हे करुन जागा निश्‍चित करण्याची जबाबदारी मंत्री श्री. पाटील यांनी जिल्हा पोलीस, महसूलकडे दिली. प्रथम रेठरे हरणाक्ष येथे नव्या पोलीस ठाण्याचा विचार झाला. नंतर अधिकाऱ्यांनी भवानीनगर येथे लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थांशी चर्चा करून सहमती घेतली. इमारत आणि जागा प्रस्तावित पोलीस ठाण्यास देण्यास ग्रामपंचायत तयार आहे. तसे पत्रही ग्रामपंचायतीने दिले आहे. नव्या पोलीस ठाण्यात

ही 20 गावे समाविष्ट नव्या पोलिस ठाण्याशी भवानीनगर, दुधारी, ताकारी, किल्लेमच्छिंद्रगड, लवंडमाची, बेरडमाची, नरसिंहपूर, शिरटे, येडेमच्छिंद्र, कोळे, मसुचीवाडी, साटपेवाडी, बनेवाडीसह 20 गावे जोडली जातील. या पोलिस ठाण्यामुळे विजापूर-गुहागर मार्गावरील दरोडे, अपघातावरही नियंत्रण आणणे शक्‍य होणार आहे. ""वाळवा तालुक्‍याच्या लोकसंख्येमुळे पोलीसांवर ताण येत आहे. उत्तरेकडील जनतेस इस्लामपूरला येणे-जाणे गैरसोयीचे होते. जनतेचा त्रास आणि पोलीसावरील ताण यामुळे नव्या पोलीस ठाण्याची गरज लक्षात घेऊन प्रस्ताव तयार करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. गृहमंत्रालयाची मंजुरी मिळताच नवीन पोलीस ठाणे अस्तित्वात येईल.''

-जयंत पाटील, पालकमंत्री

Web Title: Islampur police station will be divided ... There will be a new police station