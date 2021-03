Good News : बेळगावचा सेंद्रिय गूळ आता होणार ब्रॅण्ड ; केंद्र सरकारकडून मंजुरी

बेळगाव : गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या व्यापार-उद्योगासाठी उत्तम ठिकाण मानण्यात येणाऱ्या बेळगावच्या सेंद्रिय गुळाला आता ब्रॅण्ड म्हणून विकसीत करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर योजनेखाली जिल्ह्यातील गूळ व हळदीला ब्रॅण्ड म्हणून निवडण्यासाठी शिफारस पाठविण्यात आली होती. त्याला मंजुरी मिळाल्यामुळे सदर खाद्य वस्तूंना ब्रॅण्ड म्हणून विकसीत करण्यासह बाजारपेठ मिळवून देण्यात येणार आहे. बेळगाव जिल्ह्यात ऊस पिकाचे क्षेत्र 2.65 लाख हेक्‍टर असून उसापासून निर्मित गुळाला मोठी मागणी आहे. गूळ आणि हळद या दोन्ही जिन्नसांना बाजारपेठ मिळवून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील गूळ हे सेंद्रिय गूळ असल्याबाबतचा प्रचार करण्यात येत आहे. राज्यात दरवर्षी 409.45 लाख मेट्रीक टन ऊस उत्पादन होते. उत्पादित ऊस 61 कारखान्यांना पाठवला जात असून 4.01 लाख मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन घेतले जाते. मागील चार ते पाच वर्षापासून साखर उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे गूळ उत्पादन 80 टक्के घटले आहे. त्यामुळे शासनाकडून सेंद्रिय गूळ उत्पादनाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हेही वाचा - यंदा चटणीचा तडखा झोंबणार; लाल मिरचीच्या दरात 25 ते 30 टक्‍क्‍यांनी वाढ - आत्मनिर्भर योजना काय आहे ? केंद्र शासनाकडून आत्मनिर्भर योजना हाती घेण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गंत प्रत्येक जिल्ह्यातील एका वस्तूला बाजारपेठ मिळवून देण्यात येणार आहे. कोणत्या जिल्ह्यात कोणती वस्तू अधिक उत्पादित केली जाते, त्याची निवड करून त्या वस्तूची ओळख वाढवली जाणार आहे. या स्वरुपाच्या उद्योग निर्मितीसाठी 35 टक्के सबसिडी किंवा 10 लाख रुपयांपर्यंत सहाय्यधन मिळणार आहे. कोणत्या व्यवसायात कार्यरत व्यक्ती, शेतकरी, स्वसहाय्य संघ, शेतीमाल प्रक्रिया संस्था किंवा सहकारी संस्था या योजनेचा लाभ घेऊन गूळ प्रक्रिया प्रकल्प उभारुन त्याची निर्मिती करु शकते. "आत्मनिर्भर योजनेंतर्गंत बेळगाव जिल्ह्यात 80 प्रकल्पांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शिवाय या प्रकल्पासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविले असून आतापर्यंत शेकडो शेतकऱ्यांनी योजनेसाठी अर्ज केले आहेत." - शिवनगौडा पाटील, उपसंचालक, कृषी विभाग संपादन - स्नेहल कदम

