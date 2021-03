जयंत पाटील : नियम पाळा, कोरोना टाळा; स्थिती बिघडली तर टाळेबंदी, सांगली जिल्हा दुसऱ्या लाटेच्या वाटेवर 

सांगली ः जिल्ह्यातील कोरोनाची सध्याची स्थिती दुसरी लाट आल्यासारखी आहे. गेल्यावर्षीच्या परिस्थितीची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर गर्दी टाळा, गरज असेल तरच घराबाहेर पडा, कोरोनाचे नियमांचे पालन करा, असे आवाहन पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी समाज माध्यमांवरून केले. सार्वजनिक ठिकाणची गर्दी न थांबल्यास नाईलाजास्तव टाळेबंदी करावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी या निवेदनातून दिला आहे. चार दिवसांपूर्वी पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी आठवडा बाजार बंदचे आदेश दिले होते. तरीही जिल्ह्यात गर्दीच्या ठिकाणी होणारी गर्दी पाहून हे चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. ते म्हणतात,""कोरोनाची संख्या वाढत आहे. जिल्ह्याबरोबरच महापालिका हद्दीतही ते प्रमाण वाढते आहे. टाळेबंदी हा पर्याय नाही. मात्र कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन करावे, मर्यादा पाळल्या तर कोरोना महिनाभरात साथ अटोक्‍यात येईल. त्यासाठी सर्वांचे योगदान हवे. ही परिस्थिती आणखी बिघडली तर मात्र टाळेबंदी करावी लागेल.' पालकमंत्री पाटील यांनी चार दिवसांपूर्वी कोरोना नियंत्रणासाठी दोन आठवडे शहरातील सर्व भाजीपाला बाजार बंदचे आदेश दिले आहेत. कोरोना रुग्णवाढीमुळे खासगी रुग्णालयात उपचारांची आवश्‍यक तजवीज, पुरेसा औषधसाठा याबद्दल त्यांनी आढावा बैठकीत सविस्तर चर्चा केली होती. आज त्यांनी पुन्हा प्रशासनाशी चर्चा करीत व्हिडिओ व्हायरल करून सांगलीकर जनतेला दक्षतेचे आवाहन केले आहे. संपादन : युवराज यादव

Web Title: Jayant Patil : Follow the rules, avoid Corona; If the situation worsens, Sangli district is on the way to the second wave