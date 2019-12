न्यायदंडाधिकारी परीक्षेत उपळाईच्या अनिता राज्यात प्रथम

उपळाई बुद्रूक (सोलापूर) : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठस्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी परीक्षेत माढा तालुक्‍यातील उपळाई खुर्द येथील अनिता दादा हवालदार महाराष्ट्र राज्यात प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाल्या. मूळचे चिखलठाण (ता. करमाळा) येथील रहिवासी असलेले हवालदार कुटुंबांची घरची परिस्थिती हलाखीची असल्याने कामाच्या शोधात ते उपळाई खुर्द येथे 10 वर्षांपासून स्थायिक आहेत. अनिता यांचे आई-वडील शेती करतात तर भाऊ अमोल हा दूध व्यवसाय करतो. अनिता यांचे प्राथमिक शिक्षण चिखलठाण येथील जिल्हा परिषद शाळेत तर माध्यमिक शिक्षण उपळाई खुर्द येथे झाले. अकरावी-बारावी कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज पंढरपूर येथे झाल्यानंतर सोलापुरातील दयानंद कॉलेज येथून "एलएलबी' व पदवीचे शिक्षण घेऊन स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास केला. घरच्या परिस्थितीची जाण ठेवत अपार कष्ट व मेहनत घेत वयाच्या अवघ्या 26व्या वर्षी अनिता हवालदार यांनी दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठस्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी परीक्षेत राज्यात प्रथम येत घवघवीत यश संपादन केले. कष्टाचे चीज झाले

आम्ही अडाणी माणसं आहोत. मुलगी शिकतेय व अधिकारी व्हायचे म्हणतेय म्हणून जीवाचं रान करून आम्ही तिच्या शिक्षणासाठी पैसे पुरवले. आज तिची निवड झाली असून आमच्या कष्टाचे चीज झाले.

- दादा हवालदार, अनिताचे वडील जिद्दीने अभ्यास करावा

जिद्द आणि सातत्य ठेवल्यास यश दूर नसते. प्रत्येकाने लक्ष्य निश्‍चित करावे. ते मिळविण्यासाठी जिद्द ठेवून अभ्यास करावा.

- अनिता हवालदार , नूतन दिवाणी न्यायाधीश

Web Title: In the judicial examination First in the Anita state of Upalai