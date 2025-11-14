कोल्हापूर

Kolhapur Election: भाजपचा स्वबळाचा नारा बुलंद! कोल्हापूरच्या दहा नगरपरिषदांसाठी मोठे निर्णय

BJP Party candidates: चार ता सांच्या बैठकीनंतर कोल्हापूर भाजपकडून स्वबळावर लढण्याचा मोठा निर्णय; आजरा, चंदगड, मुरगूड व कुरुंदवाडमध्ये स्वतंत्र उमेदवारी.
BJP Party candidates:

BJP Party candidates:

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदा आणि तीन नगरपंचायती निवडणुकांसाठी आज भाजप पदाधिकाऱ्यांची बैठक येथील पक्ष कार्यालयात झाली. यावेळी आजरा नगरपंचायत, चंदगड, मुरगूड, कुरुंदवाड या नगर परिषदा स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Bjp
election
Muncipal corporation
political parties
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com