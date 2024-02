Kolhapur News : शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांना महत्त्व; उपमुख्यमंत्री पवार यांचे स्पष्टीकरण

importance to thoughts of shahu phule ambedkar ajit pawar says mahayuti Sakal

सकाळ वृत्तसेवा चंदगड : ‘‘महायुतीमध्ये समाविष्ट होत असताना छत्रपती शाहू, फुले, आंबेडकरांचा विचार सोडलेला नाही,’’ असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. चंदगडमधील विविध विकास कामांच्या उद्‍घाटन कार्यक्रमांत ते बोलत होते. आमदार राजेश पाटील अध्यक्षस्थानी होते. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे प्रमुख उपस्थित होते. पवार म्हणाले, ‘‘छत्रपती शाहू, फुले, आंबेडकरांचा विचार घेऊनच सरकारमध्ये सामील झालो आहे. अल्पसंख्याक समाजाला योग्य त्या सोयी सुविधा दिल्या जात आहेत. आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सवलती लागू केल्या आहेत. समाजातील सर्व घटकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्‍वास न ठेवता निश्चित राहावे.’’ आता मुख्यमंत्री म्हणून सत्कार... चंदगडवासियांच्या प्रेमाने आपण भारावून गेलो आहे. गेल्या वेळी तालुक्याने सत्कार केला आणि पुन्हा उपमुख्यमंत्री झालो. आता यापुढे तालुक्यातील जनता काय म्हणून सत्कार करणार मला माहीत नाही, असे अजित पवार यांनी म्हणताच उपस्थितांनी आता सत्कार मुख्यमंत्री म्हणूनच करणार असा प्रतिसाद दिला. नियती आमच्या बाजूने उभी राहिली. आता पक्ष आणि चिन्ह आमचे आहे. येणारा काळ अजित पर्व असेल. - धनंजय मुंडे , कृषिमंत्री