छत्तीसगडमधील इंडरझोन स्पर्धेत बजरंग बिर्जे याला सुवर्णपदक

Rain Updates : दिंडोरीत पावसाने ओलांडली सरासरी; सर्व धरणे 90 टक्क्यांच्या वर

लखमापूर (जि. नाशिक): दिंडोरी तालुक्यात यंदा पावसाने जोरदार सुरवात करीत सरासरीच्या वर बाजी मारल्याने धरणांना पाणीपातळी वाढण्यास मोठी मदत झाली. त्यामुळे सर्व धरणांतील साठा ९० टक्क्यांच्या वर पोहचला आहे.(Rains exceed average in Dindori All dams above 90 percent Nashik latest news)यंदा दिंडोर