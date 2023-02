शिवाजी विद्यापीठातील जगन कराडे यांच्या ग्रंथाला आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

By

डॉ. जगन कराडे यांच्या

ग्रंथाला आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

कोल्हापूर, ता. १९ : बाबासाहेब आंबेडकर वेल्फेअर असोसिएशन, मलेशिया व जागतिक आंबेडकरवादी साहित्य महामंडळातर्फे दुसरे आंबेडकरवादी विश्व साहित्य संमेलन क्वालालंपूर (मलेशिया) येथे ४ ते ५ फेब्रुवारीला झाले. त्यामध्ये शिवाजी विद्यापीठातील समाजशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. जगन कराडे यांना केंब्रीज, लंडन येथून प्रकाशित झालेल्या (Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in India ) या ग्रंथाला आंतरराष्ट्रीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट ग्रंथ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. मलेशियाच्या डेप्युटी मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री वाई. बी. सिनेटर सुश्री कंडासामी, उपमंत्री उद्यानिता विकास आणि सहकारिता मंत्रालय मलेशिया, डॉ. आंबेडकर वेल्फेअर असोसिएशन मलेशियाचे अध्यक्ष, डी. के. पंजामूर्ती, भारतीय दूत राम्या हिरियन्नैया संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. उत्तम अंभोरे, मल्लेश चौगुले, के. पी. वासनिक, डॉ. प्रकाश करमाडकर, दीपककुमार खोब्रागडे, सुजित मुरमाडे प्रमुख उपस्थित होते. संमेलनातील एका परिसंवादाचे डॉ. कराडे हे अध्यक्ष आणि दुसऱ्या परिसंवादामध्ये ते वक्ते म्हणून उपस्थित होते.