कोल्हापूर बांधकाम

कोल्हापूर शहरातील बांधकाम

क्षेत्राने पकडला वेग

कोल्हापूर शहरातील बांधकाम क्षेत्राने गेल्या दोन वर्षांपासून अतिशय चांगला वेग पकडला आहे. याची अनेक कारणे आहेत. दोन वर्षांपूर्वी कोरोनामुळे अनेक निर्बंध आल्यामुळे व कामगार वर्ग गावी गेल्यामुळे बांधकाम क्षेत्र हे स्लेडाऊन झाले होते. २०२१ नंतर कोरोनाच्या परिस्थितीत सुधारणा झाली. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राने हळूहळू वेग पकडला.

- के. पी. खोत,

अध्यक्ष क्रिडाई, कोल्हापूर

महाराष्ट्र शासनाने २ डिसेंबर २०२० रोजी मंजूर एकत्रित विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) बृहन्मुंबई व राज्यातील काही क्षेत्रे वगळता सर्व नागरी व ग्रामीण क्षेत्रांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी ही एकच नियमावली लागू केली. या नियमावलीतील तरतुदीमुळे रस्त्याच्या रुंदीनुसार एफ.एस.आय. दिला गेला आहे. तसेच, अतिरिक्त पेड प्रीमियम व टी. डी. आर. अनुज्ञेय केला गेला आहे. या नियमावलीमुळे बांधकाम परवानगी मंजूर होण्यामध्ये अधिक स्पष्टता व पारदर्शकता निर्माण झाल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना त्याचा फायदा झाला. पर्यायाने बांधकाम क्षेत्रात वाढ झाली. कोल्हापुरातील बांधकाम क्षेत्राने अजूनही अधिक वेग घेण्यासाठी या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक क्षेत्र वाढ झाली पाहिजे. त्याचबरोबर आय. टी. क्षेत्राचा विकास कोल्हापुरात होणे आवश्यक आहे. हद्दवाढ झाल्यास अजूनही चांगला फायदा होईल.

यापूर्वी २०१६ ची नोटबंदी, १ जुलै २०१७ चा जी. एस. टी. कायदा, १९ एप्रिल २०१७ चा नवीन रेरा कायदा या सर्व गोष्टीमुळे प्रलंबित राहिलेले अनेक प्रकल्प या कायद्याचा परिपूर्ण अभ्यास क्रिडाईच्या माध्यमातून केल्यामुळे २०२१ नंतर सुरू झाले आहेत.

२०२१ नंतर कोल्हापूर शहरात अनेक कमर्शियल व रेसिडेन्सियल प्रोजेक्ट सुरू असून, त्याचे बुकिंगही चांगले होत आहे.

२०२१ ते २०२३ चा आढावा घेतला तर २०१९ व २०२० या सालातील मंजूर प्रकल्पांची संख्या जरी सारखी असली तरी मंजूर एफ. एस. आय. हा सन २०१९-२० पेक्षा सन २०२१-२२ मध्ये डबल आहे.

मंजूर एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमुळे रिडेव्हलपमेंटसाठी चांगला स्कोप आहे. कोल्हापूर शहरातील अनेक सोसायट्या रिडेव्हलपमेंटसाठी तयार आहेत. आज रोजी काही सोसायट्या निर्णय घेऊन त्याचे कामपण सुरू झाले आहे. भविष्यात यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल याची खात्री वाटते.

शासनाने Easy Doing Business धोरणानुसार बांधकाम परवानगी आनलाईन सुरू केली आहे. याकरिता महाआयटी या कंपनीशी करार करून त्याच्या BPMS या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. मात्र, यामध्ये अजूनही बऱ्याच प्रमाणात त्रुटी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन सचिव नगरविकास विभागाने यामधील त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून बांधकाम परवानगी Online मिळणे सुलभ होईल जर ही सर्व प्रक्रिया स्मूथ झाली तर परवानगी कमी वेळेत मिळेल आणि याचा निश्चितपणे फायदा बांधकाम व्यावसायिकांना होईल.

चौकट

कोल्हापुरातील चित्र

Tenver/Period*No. of Files*Plot Aera* Total FSI Sanctioneed

1-4-18 to 31-3-19*1308*5,34,813,37*2,94,036

1-4-19 to 31-3-20*1035*3,46,705.35*3,47,409

1-4-20 to 31-3-21*1043*2,48,665.94*2,06,196

1-4-21 to 31-3-22*1372*3,21,905.82*4,88,199

1-4-22 to 31-3-23*1015*2,63,734*4,53,321