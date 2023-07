By

नव्या उच्च शैक्षणिक

धोरणातील आव्हाने

संस्था केंद्र सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी खूप गतिमान केलेली आहे. प्राध्यापक, चालक, विद्यार्थी, पालक, प्राचार्य, कुलगुरू आणि उच्च शिक्षण क्षेत्रातील शासकीय अधिकारीही काहीसे भांबावलेले आहेत. त्यांच्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया, सूचना समोर येत आहेत. मात्र केंद्राची या नव्या शैक्षणिक धोरणाची भूमिका निश्चित झालेली असून तिच्या अंमलबजावणीची केंद्रीय शासकीय यंत्रणा, त्यांच्याकडील शिक्षण तज्ज्ञांसह तयार आहे. जो संभ्रम आहे तो त्यांच्याशिवाय मोठ्या प्रमाणातील देशभरातील इतर संबंधित घटकांमध्ये आहे.

- प्राचार्य डॉ. एच. व्ही. देशपांडे

----------

नव्या शैक्षणिक धोरणाची चर्चा सर्वत्र आहे. या गदारोळात खरी आव्हाने दोन प्रकारची आहेत. १. शैक्षणिक आणि २. प्रशासकीय. पैकी शैक्षणिक आव्हानांचे खरे विशाल स्वरूप आजही फारसे कोणाच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. या आव्हानांचे स्वरूप ''नॅक''च्या जुलै २०२२ च्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या ''श्वेतपत्रिकेत'' (White paper) स्पष्ट झालेले आहे. त्यासंदर्भात जी चर्चा होणे आज खूप अगत्याचे आहे ती होताना दिसत नाही. या आव्हानांचे स्वरूप समजावून घेण्यासाठी प्रथम नव्या उच्चशिक्षण धोरणासंबंधीच्या श्वेतपत्रिकेतील काही नव्या संकल्पना नीट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यात शिक्षणाचा हेतू आणि कार्य आणि शैक्षणिक गुणवत्तेचे मूल्यांकन या तीन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्या अगदी थोडक्यात साररूपाने सांगता येतील :

या शैक्षणिक आव्हानांचे श्वेतपत्रिकेतील स्वरूप दुहेरी आहे.

१. शैक्षणिक आणि २. शैक्षणिक गुणवत्तेच्या मूल्यांकन व अधिस्वीकृती संबंधीचे सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही श्वेतपत्रिका नवे उच्च शिक्षणाचे धोरण आणि ‘नॅक’च्या कार्यप्रणालीतील आवश्यक असणारे आमूलाग्र बदल यांचा एकत्रिक विचार करते. हे होणे आज खूप गरजेचे आहे. ''नॅक'' ला आता NEP-20 प्रमाणे बदलावेच लागेल. याचे मुख्य कारण म्हणजे NEP- 20 ची उच्च शिक्षणाची सर्वस्वी नवी ''भारतीय'' संकल्पना. ही नीट समजून घेतल्याशिवाय नव्या शैक्षणिक आव्हानांचे खरे मूलगामी स्वरूप कळणे कठीण आहे.

श्वेतपत्रिकेतील शिक्षणाच्या हेतूची व्याख्या पुढीलप्रमाणे आहे. "व्यक्ती, समाज, देश, मानवजात आणि पृथ्वीवरील सर्व सजीवांचे कल्याण ( well being) साधणे (पृ. १४-१५)". शिक्षणाच्या कार्याची व्याख्या पुढीलप्रमाणे : “तरुणांना त्यांचे स्वत:चे, समाजाचे, देशाचे, सर्व मानवजातीचे आणि पृथ्वीवरील सर्व सजीवांचे कल्याण साधण्यासाठी सक्षम करणे.'' (पृ. १६). शिक्षणाची ही नवी संकल्पना श्री ज्ञानदेवांच्या पसायदानाशी थेट संबंधित आहे. विशेष म्हणजे ती शिक्षणाच्या पाश्चात्य व्यापारी संकल्पनेपेक्षा खूप वेगळी आणि पूर्णत: भारतीय आहे.

श्वेतपत्रिकेतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा उच्च प्रतीच्या ज्ञानबोधनाची क्षमता आणि शैक्षणिक बुद्धिमत्ता (High-Order Cognition and Academic Intelligence) हा आहे. हाच सर्व श्वेतपत्रिकेच्या केंद्रस्थानी असून त्याअनुषंगाने सर्व चर्चा त्यात केली आहे. श्वेतपत्रिकेत अभिप्रेत उच्चप्रतीच्या ज्ञानबोधनाची संकल्पना आज उच्च शिक्षण प्रणालीत असलेल्या ज्ञानबोधनाच्या दर्जापेक्षा खूपच उच्च दर्जाची आहे. या दोहोतील दरी भरून काढणे हे श्वेतपत्रिकेत अभिप्रेत आहे. यासाठी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उच्चप्रतीच्या बुद्धिमत्तेचे चार मुख्य प्रकार सांगितलेले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे :

१. स्वयं अध्ययन, वाचन-मनन, सम्यक आकलन आणि या सर्वांच्या संप्रेषणाची, संदेशवहनाची (Communication) उच्च प्रतीची क्षमता. यामध्ये लेख, पुस्तके, व्हिडिओज इ. यांचे समीक्षात्मक मूल्यमापन करण्याची क्षमता विद्यार्थ्यांच्या अंगी असणे म्हणजेच त्यांनी ती शिकून आत्मसात करणे अपेक्षित आहे.

२. माहिती आणि ज्ञानग्रहणाची पूर्ण समज. यात आवश्यक ती माहिती कशी निवडून घ्यावी, त्या जोरावर संवाद, चर्चासत्र, व्याख्यान इ. मध्ये कसे महत्त्वाचे योगदान द्यावे, एखाद्या विषयाच्या बाजूने आणि विरुद्ध कोणते मुद्दे येऊ शकतात व त्यातील योग्य-अयोग्य काय याचा निर्णय करण्याची क्षमता विद्यार्थ्यांच्या अंगी असली पाहिजे, म्हणजेच त्याला ती क्षमता उच्च शिक्षणातून मिळाली पाहिजे.

३. ज्ञान निर्मितीची क्षमता आणि उपलब्ध ज्ञानाची तर्काधिष्ठित मांडणी करता येण्याची क्षमता. तसेच त्या मांडणीचे परीक्षण, समीक्षा करता येण्याची क्षमता त्या विद्यार्थ्यांत निर्माण करणारे शिक्षण अपेक्षित आहे. यामध्ये खोट्या (Fake) बातम्या पूर्वग्रह, दंतकथा, प्रचारकी माहिती या सर्वांमधून सत्य काय हे पारखून घेण्याची क्षमता अभिप्रेत आहे, यात नैतिक मूल्याधिष्ठित निर्णय घेण्याची क्षमताही अपेक्षित आहे.

४. सम्यक दृष्टिकोन, मानवी मूल्ये आणि मनाच्या संवयी ( habits of mind). यात अध्ययनातील आनंद, बौद्धिक उत्सुकता आणि बौद्धिक नम्रता या गोष्टी येतात. तसेच तर्कविसंगतीची आणि स्वत:च्या आग्रहांची (bises) कल्पना असणे, मानवी ज्ञानाच्याही मर्यादांचे भान असणे, विचारांच्या देवाण-घेवाणीतील लोकशाही मूल्यांची जाण असणे इ. गोष्टी येतात.

याशिवाय व्यावहारिक चातुर्य (Pragmatic intelligence ), नैतिकतेची जाण, शारीरिक आरोग्याचे सम्यक ज्ञान, नागरिकत्वाचे योग्य भान, सामाजिक आणि भावनिक बुद्धिमत्ता आणि आध्यात्मिक (Spiritual) बुद्धिमत्ता या सर्वांची चर्चा, शिक्षणातील मूळ सार्वत्रिक कल्याणाच्या संदर्भात, या श्वेतपत्रिकेत केलेली आहे.

वरील सर्व गोष्टींचा समावेश नव्या उच्च शिक्षण प्रणालीत असून या सर्व बौद्धिक, नैतिक, व्यवहारिक क्षम ता विद्यार्थ्याला प्रत्यक्षात कितपत अवगत झालेल्या आहेत याचे मूल्यमापन - मूल्यांकन (अधिस्वीकृती) केले जावे अशी श्वेतपत्रिकेतील मध्यवर्ती संकल्पना आहे. हे साध्य करायचे तर आताच्या ''नॅक''च्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करावे लागतील. ते कोणते तेही या श्वेतपत्रिकेत स्पष्ट केलेले आहेत.

वरीलप्रमाणे महत्त्वाच्या नव्या धोरणाच्या मूलभूत संकल्पना स्पष्ट करून त्यानुसार काही शिफारसी, पुढील वाटचालीसाठी, या श्वेतपत्रिकेत केलेल्या आहेत. या शिफारशी म्हणजेच शैक्षणिक समस्या, आव्हाने आहेत. त्यातील काही महत्त्वाची आव्हाने अशी :

१. सर्व विद्यार्थ्यांना वर निर्देशित केलेल्या उच्च प्रतीच्या ज्ञानबोधन क्षमता (high-order cognitive capacities) प्राप्त व्हाव्यात यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर योग्य ते ''online'' अभ्यासक्रम तयार करणे. ही शिफारस म्हणजे एक खूप मोठे शैक्षणिक आव्हान आहे. श्वेतपत्रिकेत अभिप्रेत असलेल्या सर्व क्षमता या अभ्यासक्रमातून साध्य होणे आवश्यक असल्याने त्याची रचना आजच्या अभ्यासक्रमांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने करावी लागेल. तशी क्षमता आपल्या अभ्यास मंडळांमध्ये (प्रत्येक विषयाच्या BOS मध्ये) आहे हे ग्रहित धरणे धाडसाचे आहे.

२. वरीलप्रमाणे अपेक्षित ''online'' अभ्यासक्रम झाल्यावर त्यानुसार अपेक्षित उच्च प्रतीच्या ज्ञानबोधन क्षमता विद्यार्थ्यांनी कितपत आत्मसात केल्या आहेत याची पडताळणी करणेसाठी तशा प्रकारची (online) परीक्षापद्धती स्थापित करणे क्रमप्राप्त आहे. तशी ती प्रस्थापित करणे. या परीक्षेवरच गुणवत्तेची अधिस्वीकृती, मूल्यांकन अवलंबून असणार आहे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. हे मूल्यांकन म्हणजेच अध्ययन प्रक्रियेची फलनिष्पत्ती (Learning out comes) तपासून ''तिचे मूल्यांकन'' करणे होय. नव्या ''संशोधन विद्यापीठांच्या '' संदर्भात (Research Universities) तिथे झालेल्या संशोधनाची गुणवत्ता, त्यातील प्रामाणिकपणा, त्याचे उपयोजन यांच्या योग्य मूल्यांकनासाठीही काही राष्ट्रीय परीक्षा पद्धती निर्माण करावी लागेल. आज आपल्या विद्यापीठीय संशोधनातील गैरप्रकार सर्वश्रुत आहेत. हा अपेक्षित बदल त्वरित होणारा नाही. वाटते तितकी ही गोष्ट सोपीनाही. हे एक खूप मोठे शैक्षणिक आव्हान आपल्यासमोर उभे आहे.

३. श्वेतपत्रिकेतील नव्या भूमिकेमुळे यापुढे उच्च शिक्षण संस्थेला (HEI) अधिस्वीकृतीचा दर्जा (Grade) देणे बंद होईल. हा दर्जा त्या उच्च शिक्षण संस्थेतील प्रत्येक अभ्यासक्रमाच्या परिणामाला (Learning outcomes) त्याचे मूल्यांकन करून स्वतंत्रपणे दिला जाईल. म्हणजेच यापुढे कोणत्याही उच्च शिक्षण संस्थेचे मूल्यांकन झाले किंवा झालेले नाही एवढे दोनच पर्याय असतील (binary). अधिस्वीकृती (Grade) ही त्या प्रत्येक अभ्यासक्रमाची स्वतंत्र अशी असेल. एकाच महाविद्यालयातील B.A. Hindi ला ''A'' दर्जा तर B. A. English या अभ्यासक्रमाला B+ दर्जा मिळू शकेल.

श्वेतपत्रिकेतील ही शिफारस प्रत्यक्षात आणणे हे फार मोठे शैक्षणिक आव्हान आहे. एखाद्या अवकाश यानाच्या प्रक्षेपणासारखी ही प्रक्रिया असणार आहे. म्हणजेच आज आपले शास्त्रज्ञ ज्या बुद्धिमत्तेने, संशोधनाने कार्यरत आहेत त्या तोडीचे काम आपल्या प्राध्यापकांना करावे लागेल अशी स्थिती आहे.

४. आज भारतात सुमारे ११५० विद्यापीठे आणि ४५,००० महाविद्यालये आहेत. या सर्वांचे नव्या पद्धतीने अभ्यासक्रमाच्या परिणामावर आधारित (Learning outcome based) अधिस्वीकृतीसाठी मूल्यमापन (Evaluation) करणे, तेही दर ५ वर्षांतून एकदा, हे काम ''नॅक'' साठी अक्षरश: अशक्य आहे. यावर उपाय म्हणून श्वेतपत्रिकेत दोन गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत. १. फक्त स्वायत्त उच्च शिक्षण संस्थांच्या अभ्यासक्रमांचे मूल्यमापन करणे; इतर संलग्नित महाविद्यालयांसाठीते ऐच्छिक ठेवणे आणि २. ''नॅक'' सारखे काम करणाऱ्या अनेक सेवा संस्था (Agencies) म्हणजेच मूल्यांकन करणाऱ्या संस्था निर्माण करणे. यालाच नव्या NEP- 20 मध्ये ''NAC'' असे म्हटले आहे (NAAC नव्हे). अशी ''National Accreditation Councils'' मोठ्या संख्येने स्थापन करणे आणि त्यांचा सर्व कारभार पारदर्शी, नि:पक्षपाती, प्रामाणिकपणे करणे ही गोष्ट आजच्या सार्वत्रिक भ्रष्टाचारी वातावरणात करून दाखविणे हे खूप मोठे शैक्षणिक आव्हान आहे. एका ''नॅक''च्या भ्रष्टाचाराच्या घटना डॉ. पटवर्धनांनी नेमलेल्या समितीने उघड केल्याचे आपण पाहिले आहे. हा भ्रष्टाचार नष्ट करणे दूरच पण डॉ. पटवर्धनांनाच राजीनामा द्यावा लागावा; अशी या देशाची शैक्षणिक संस्कृती आहे.

५. आज नॅक, एन.बी.ए. या सारख्या शैक्षणिक गुणवत्तेचे मूल्यांकन करणाऱ्या अनेक संस्था या देशात आहेत. त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संस्था म्हणून दर्जा प्राप्त करून देणे. त्यांनी परदेशातील उच्च शिक्षण संस्थांचे गुणवत्ता मूल्यांकन करावे अशी व्यवस्था करणे; अशी शिफारस आहे.

आपल्याच या संस्थांवर फारसा विश्वास नसल्यामुळे आपल्याच IITs आणि IIMs प्रगत अशा परदेशी संस्थांकडून आपले मूल्यांकन करून घेत आहेत. मग इतर देश आपल्या मार्गदर्शनाची अपेक्षा करतील का ?

या शिफारसीचे शैक्षणिक आव्हान, सतत स्पर्धात्मक होत असलेल्या जागतिक शैक्षणिक वातावरणात पेलणे ही गोष्ट वाटते तितकी सोपी नाही.

६. NEP-20 आणि ''नॅक''च्या श्वेतपत्रिकेप्रमाणे प्राध्यापकांना उच्च प्रतीच्या ज्ञान बोधनक्षमतांसंबंधीचे (high-order cognitive capacities) प्रशिक्षण देणे.

हे सुद्धा एक मोठे शैक्षणिक आव्हान आहे. कारण असे प्रशिक्षण लाखो प्राध्यापकांना द्यावे लागणार आहे. AISHE च्या २०२० - २०२१ च्या सर्व्हेप्रमाणे भारतातील महाविद्यालयीन प्राध्यापकांची संख्या १५ लाख ५१ हजार ०७० इतकी तर विद्यापीठीय प्राध्यापकांची संख्या २ लाख ३६ हजार इतकी आहे. हे प्रशिक्षण online पद्धतीने देणेच शक्य आहे. त्यातही नुसते प्रशिक्षण देऊन भागणार नाही. त्याचा प्रत्यक्षात कसा उपयोग होत आहे याची पडताळणी करण्याची काही व्यवस्था / योजनाही करावी लागणार आहे.

७. या संदर्भात कुलगुरू, प्राचार्य, संस्थाचालक, शैक्षणिक प्रशासनातील सर्व संबंधित यांचेसाठी काही प्रबोधनवर्ग/कार्यशाळांचे आयोजन करणेची शिफारस श्वेतपत्रिकेत आहे. या कामाचा व्याप त्यात सहभागी होणाऱ्या लोकसंख्येचा विचार करता खूप मोठा आहे. प्रशासनाबरोबरच यातील शैक्षणिक आव्हानही खूप मोठे आहे.

८. नवे उच्च प्रतीच्या ज्ञानबोधनाचे (high-order cognition) पदवीचे अभ्यासक्रम जसे तयार करावे लागतील तसेच ते अधिक क्षमतांचे पदव्युत्तर स्तरावरील प्रत्येक विषयाचेही नवे अभ्यासक्रम करावे लागतील.

हे काम सोपे नाही. ७५ वर्षांत आपल्या विद्यापीठांतील विविध विषयांच्या अभ्यासमंडळांनी (BOS) जे काही केले आहे ते स्पृहणीय नाही. म्हणून तर आपल्या उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत.

जगातील प्रगत विद्यापीठांतील सतत सुधारित होणारे, उच्च शिक्षण समृद्ध करून आपापल्या विद्यार्थ्यांना जागतिक ज्ञान स्पर्धेत आघाडीवर ठेवणारे अभ्यासक्रम तपासून, त्याप्रमाणे आपले अभ्यासक्रम अद्यावत करणे हे काम आपल्या विद्यापीठांनी आजवर अपेक्षेप्रमाणे केलेले नाही. त्यामुळे आज हे काम आपल्यासाठी आव्हानात्मक झाले आहे.

९. आज उच्च शिक्षणासाठी वेगवेगळ्या संस्था शासकीय संस्था कार्यरत आहेत. उदा. NAAC, NBA, NIRF, AISHE, NRF इ. त्याशिवाय Medical council, Law council इ. १३ संस्था आहेत. त्यांचा नव्या धोरणासंदर्भात मेळ घालणे, त्यात सुधारणा करणे हे सुद्धा एक मोठे शैक्षणिक आव्हान आहे.

१०. श्वेतपत्रिकेतील या सर्व नव्या संकल्पना सर्व संबंधितापर्यंत, सर्व समाजापर्यंत पोचवणे अशीही एक शिफारस आहे. यासाठी वृत्तपत्रे व इतर प्रसार माध्यमे यांची भूमिका आणि योगदान आवश्यक आहे. पण आज ही माध्यमे ''व्यापारी'' आणि ''सवंग'' बनली आहेत. त्यात ही शैक्षणिक चर्चा होणे, त्यास प्रसिद्धी मिळणे हे आज सोपे राहिलेले नाही. यात ६० टक्के राजकारण, ३० टक्के मनोरंजन आणि १० टक्के वैचारिक प्रबोधन अशी अवस्था आहे. श्वेतपत्रिकेत अशी इतरही काही आव्हाने अंतर्भूत आहेत.

चौकट

प्रसारमाध्यमांकडून अपेक्षा

या संदर्भात दोन महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहेत. १. ही सर्व शैक्षणिक आव्हाने आपल्याला स्वीकारावीच लागणार आहेत. ती दुर्लक्षित करणे आत्मघातकीपणाचे ठरेल आणि २. या आव्हानांची संबंधितांना, विशेषत: बहुसंख्य प्राध्यापकांना आजही पुरेशी कल्पनाही नाही. त्यासंबंधीचे वाचन, माहिती यांचा अभाव आहे. म्हणूनच आपल्या प्रसारमाध्यमांनी यावर चर्चा घडवून आणणे गरजेचे आहे. त्यांचे योगदान महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल, तशी सर्व समाजाची अपेक्षा आहे.