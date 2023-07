विद्या पुरवणीसाठी लेख

सीए कोर्सचा नवीन पॅटर्न

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार, १ जुलै २०२३ रोजी आयसीएआय म्हणजेच सीए इन्स्टिट्यूटने नवीन अभ्यासक्रम आणि पॅटर्न जाहीर केला. तेव्हा एक जुलैनंतर जे विद्यार्थी सीए कोर्सला नोंदणी करतील त्यांना हा नवीन पॅटर्न लागू होईल. तेव्हा समजून घेऊया नवीन पॅटर्नबद्दल...

- अभिजीत कुलकर्णी, सीए, सीएस

सीए फाऊंडेशन सीए कोर्सची पहिली पायरी आहे. सीए फाउंडेशनला चार पेपर्स आहेत.

१ Accounting २.Business Laws ३. Quantitative Aptitude ४. Business Economics

पहिले दोन पेपर्स हे Subjective म्हणजेच Descriptive स्वरूपाचे आहेत. तर पुढचे दोन पेपर हे Objective म्हणजेच Multiple Choice Questions स्वरूपाचे आहेत. MCQ पेपर्स ना निगेटिव्ह मार्किंग आहे. एक प्रश्न चुकल्यास -०.२५ इतके गुण जाणार. म्हणजेच चार प्रश्न चुकल्यास एक मार्क कमी होईल. फाऊंडेशनला सरासरी पासिंग ५० टक्के असून विषयानुसार पासिंग ४० टक्के आहे.

दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थी सीए फाउंडेशनला रजिस्ट्रेशन करू शकतात आणि बारावीची परीक्षा दिल्यानंतर foundation परीक्षेला बसू शकतात. या परीक्षा वर्षातून दोनदा म्हणजे जून आणि डिसेंबरमध्ये घेतल्या जातात. त्यांचा निकाल साधारण ४५ दिवसात लागतो.

यानंतर दुसरी परीक्षा विद्यार्थ्यांना द्यायला लागते ती म्हणजे सीए इंटरमिडीएट.

या परीक्षेला एकूण सहा पेपर आहेत. तीन पेपरचा एक ग्रुप आणि पुढच्या तीन पेपरचा दुसरा ग्रुप असे दोन ग्रुप्स परीक्षेसाठी आहेत. यातील विषय पुढीलप्रमाणे ः

Group १ - १. Advanced Accounting २. Corporate & Other Laws ३. Taxation

Group २ – ४. Cost & Management Accounting ५. Auditing & Ethics ६. Financial Management & Strategic Management

दोन्ही ग्रुप पास झाल्यावर विद्यार्थ्यांना IT & Soft Skills (ICITSS) कोर्स पूर्ण करावा लागेल. त्यानंतर आर्टिकलशिप ला रजिस्ट्रेशन करता येईल. पूर्वी तीन वर्षाची असणारी आर्टिकलशिप दोन वर्षे करण्यात आली आहे. आर्टिकलशिप चालू असताना चार पेपर्स ऑनलाईन द्यायचे आहेत. ज्याला इनस्टीट्यूटने Self Paced Online Modules असे नाव दिले आहे.

त्यानंतर ॲडव्हान्स आयटी आणि सॉफ्ट स्किल कोर्स (AICITSS) विद्यार्थ्यांनी करायचा आहे. आर्टिकलशिपनंतर सहा महिन्यांनी विद्यार्थ्यांना सीए फायनल परीक्षेस बसता येईल.

सीए फायनलला एकूण सहा विषय आहेत.

Group १ – Paper १. Financial Reporting २. Advanced Financial Management ३. Auditing

Group २ – Paper ४. Direct Tax Laws & International Taxation ५. Indirect Tax Laws ६. Elective Paper यामध्ये पाच युनिट्स असून त्यापैकी एका युनिटवर आपल्याला शंभर मार्काचा पेपर द्यायचा आहे.

सीए इंटर आणि फायनल ची परीक्षा वर्षातून दोनदा मे आणि नोव्हेंबर महिन्यात घेण्यात येतात. या परीक्षांनादेखील फाऊंडेशन प्रमाणेच सरासरी पासिंग ५० टक्के असून विषयानुसार पासिंग ४० टक्‍के आहे.

सीए फायनल पूर्ण झाल्यावर सीए इन्स्टिट्यूटचे मेंबर होऊ शकतो. जर एखादा विद्यार्थी फायनल परीक्षेस बसू शकला नाही अथवा फायनल पूर्ण करू शकला नाही तर इन्स्टिट्यूट त्याला आर्टिकलशिप संपल्यावर बिझनेस अकाउंटिंग असोसिएट हे सर्टिफिकेट देईल. ज्यामुळे तो अकाउंटंट म्हणून जॉब करू शकेल.

नवीन पॅटर्ननुसार सी ए इन्स्टिट्यूटने पूर्वीपेक्षा कोर्स सहा महिन्याने कमी केला आहे. त्यामुळे बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थी केवळ चार वर्षांमध्ये सीए कोर्स पूर्ण करू शकतो.

एखादा विद्यार्थी ग्रॅज्युएट झालेला असल्यास त्याला फाउंडेशनची परीक्षा देणे अनिवार्य नाही. तो सीए इंटरमिजिएट पासून सुरू करू शकतो. सी ए कोर्सची पूर्ण माहिती www.icai.org या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. सर्वांनी कोर्सला प्रवेश घेण्यापूर्वी वेबसाईट तपासून पाहावी.