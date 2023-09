राजारामीयनची लायब्ररी - बिग स्टोरी

लोगो ः बिग स्टोरी

-संदीप खांडेकर

बारा हजार दुर्मिळ पुस्तकांचा खजिना

-राजाराम महाविद्यालयाचे ग्रंथालयात

तब्बल १ लाख ३० हजार पुस्तके

-वेद, उपनिषदांसह अन्य विषयांवरील

सात हस्तलिखितांचे रूमाल

कोल्हापूर, ता. २२ ः राजाराम महाविद्यालयाची स्थापना १८८०ची. या महाविद्यालयाचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे येथील ग्रंथालय. तब्बल १ लाख ३० हजार पुस्तकांचा संग्रह ग्रंथालयात आहे. नगारखान्याजवळच्या मेन राजाराम हायस्कूलच्या इमारतीत राजाराम महाविद्यालयाचे वर्ग भरत होते. शिवाजी विद्यापीठाच्या परिसरात महाविद्यालयाचे स्थलांतर झाल्यानंतर ग्रंथालय तेथे हलविले. ग्रंथालयात सुमारे बारा हजार दुर्मिळ पुस्तकांचा खजिना आहे. ग्रंथालयाच्या उभारणीत संस्थानिकांच्या खासगीतील पुस्तकांचा हातभार लागला आहे.

सहा मोठे हॉल, साडे सहाशे कपाटे

महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात एकूण सहा मोठे हॉल आहेत. सुमारे साडे सहाशे कपाटांत ही पुस्तके ठेवली आहेत. नक्षीदार लाकडी कपाटांत विविध विषयांवरील पुस्तके लक्ष वेधून घेतल्याशिवाय राहत नाहीत. द हिंदू टेंपल, इन्स्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ह्युमन राईट्स, इंडिया ॲंड द वॉर (१९१४ ते १९१८), The History of the imperial assemblage at Delhi held on the 1st january 1877 हे जे. टी. व्हेल्लर लिखित पुस्तक ग्रंथालयात आहेत. राजारामीयनच्या महाविद्यालयाच्या नियतकालिकांचे १९१३ पासूनचे बांधणी करून घेतलेले अंक इथल्या कपाटात ठेवले आहेत. इंडियन प्रिन्सेस ॲंड द क्राऊन, रूलींग प्रिन्सेस ॲंड चिफ्स ऑफ इंडिया, ३०१५ पानांची डिक्शनरी, हे ग्रंथालय समृद्ध करणारे आहे.



जैन साहित्यावरील पुस्तकांचे लॅमिनेशन

ैअजंठा लेण्यांवरील फोटोग्राफी, वेद, उपनिषदांसह अन्य विषयांवरील सात हस्तलिखितांचे रूमाल येथे आहेत. कन्नड, अर्धमागधी, रशियन, तेलुगल, संस्कृत विषयावरील असंख्य पुस्तकांचा खजिनाच येथे आहे. जैन साहित्यावरील पुस्तकांचे लॅमिनेशन करून घेतले आहे. तसेच जुन्या दुर्मिळ ग्रंथांचे शास्त्रोक्त पद्धतीने जतन व संवर्धन केले आहे. मराठी साहित्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेल्या विं. दा. करंदीकर, पी. सावळाराम, रणजित देसाई यांच्या सुरवातीचे लेखन महाविद्यालयाच्या नियतकालिकांत प्रथम प्रसिद्ध झाल्याचे सांगण्यात येते.

कन्नड भाषेतील पुस्तके उपलब्ध

डॉ. बाळकृष्ण, डॉ. अप्पासाहेब पवार यांच्यामुळे इतिहास, प्रा. माधव ज्युलियन उर्दू-पर्शियन, प्रा. कुंदनगार यांच्यामुळे कन्नड भाषेतील पुस्तके येथे पाहायला मिळतात. प्रा. विजापूरकर संपादित ‘ग्रंथमाला’ संपूर्ण संच, गणेश रामचंद्र शास्त्री दातार यांनी तयार केलेला १८६७चा निघंटु रत्नाकर, मोल्सवर्थची १८५७ची मराठी-इंग्लिश डिक्शनरी ग्रंथालयात आहे.

दररोज २५० पुस्तकांची देवाण-घेवाण

जपानमधील सुझुको ओहिरा या पाली-प्राकृत संशोधनाकरिता १९७३ ला संदर्भासाठी ग्रंथालयात आल्या होत्या. त्या आठ दिवस संदर्भग्रंथ चाळत त्यातील महत्त्वाची नोंदी घेत होत्या. जर्मनीतील हॅम्बुर्ग विद्यापीठातील संस्कृतच्या प्राध्यापकांसह अ. का. प्रियोळकर यांनी १९५२ला ग्रंथालय पाहून कौतुक केले होते.

आज ग्रंथालयात दररोज २५० ते ३०० पुस्तकांची देवाण-घेवाण सुरू असते. विद्याथी अभ्यासक्रमाच्या पलीकडील पुस्तके वाचण्यातही रस घेतात. सध्या ग्रंथपाल म्हणून एस. एस. धुळे कार्यरत असून, त्यांचे सहायक चंद्रकांत गुरव आहेत.

--------------------

कोट

दरवर्षी वाळवीनाशके ग्रंथालयात फवारली जातात. एकही पुस्तक खराब होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाते.

दुर्मिळ पुस्तकांचे डिजिटायझेशन केले आहे. चेन्नईतील पाच ते सहा लोक ग्रंथालयात दीड महिने राहिले होते. त्यांनी पुस्तकांतील एकेक पान वेगळे करून ती पाने सुस्थितीत आणली आहेत. एका पुस्तकाचा खर्च सुमारे बारा हजार रूपयांपर्यंत आला आहे.

चंद्रकांत गुरव, सहायक ग्रंथपाल



कोट

जुन्या हस्तलिखितांचे डिजिटायझेशन करून घेतले आहे. नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करायचे असेल तर पुस्तकांची देवाण-घेवाण ऑनलाईन झाली पाहिजे. त्यासाठी सोल सॉफ्टवेअर घेतले आहे. विद्यार्थ्यांना आयकार्डवर बारकोड दिला आहे. ग्रंथालयात जैन ग्रंथ संपदा खूप आहे. सायन्स टेक्नॉलॉजीवरील व्हॉल्यूम्सही आहेत.

डॉ. यास्मीन अत्तार, प्राचार्य