हृदयविकाराचा धोका; वेळीच ओळखा

‘‘तुमच्या मुलाला हृदयविकाराचा झटका आलेला असून त्याची सध्याची परिस्थिती गंभीर आहे’’ हे एका २३ वर्षाच्या मुलाच्या पालकांना सांगताना त्यांच्या चेहऱ्यावरील व्याकुळता जो Reality check देते, ती कोणतेच विवेचन देऊ शकणार नाही. इतकी गंभीर परिस्थिती कधी

उद्‌भवली आणि आपण त्यास कधी बळी पडत गेलो हे आपणास समजलेही नाही.

हृदयविकार हा सध्या जगातील व भारतातील जीवितहानीचे अव्वल कारण आहे. भारतीय लोकांमध्ये याचे प्रमाण पाश्चिमात्य देशांपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त आहे. ते झपाट्याने वाढत आहे. यामागील काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, वाईट कोलेस्टेरोलचे रक्तातील वाढते प्रमाण, स्थूलता, धुम्रपान, तंबाखू सेवन, मद्यपान, व्यायामाचा अभाव, मोबाईलचा अतिवापर especially work from home चालू झाल्या पासून junk food चे अतिसेवन मूळात भारतीयांची आणि अनुवांशिक शारिरीक ठेवण यामधील प्रामुख्याने दोन आजार मधुमेह व उच्च रक्तदाब यांना आपण silent killer म्हटलं तरी हरकत नाही. याचे कारण म्हणजे या दोन्ही आजारांची लक्षणे सुरवातीच्या काळात निदर्शनास येत नाहीत. आणि ज्यावेळेस त्रास चालू होतो, त्यावेळेस शरीराचे बरेचसे नुकसान झालेले असते.

अंगावर काढण्याच्या आपल्या जुन्या सवयीमुळे या easily treatable आजारांचे मोठ्या जीवघेण्या रोगांमध्ये म्हणजेच लकवा, हार्ट ॲटॅक, किडनी विकार यामध्ये रूपांतर होते. हृदयविकाराचे लक्षणे याकडे आपण बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे ती खालीलप्रमाणे -

छाती, पाठ, पोटाचा वरचा भाग, डावा हात दुखणे, दडपण आल्यासारखे होणे, दरदरून घाम सुटणे, उलट्या होणे, दम लागणे. यातील कोणतेही लक्षण दिसल्यास डॉक्टरांशी त्वरीत संपर्क साधून आवश्‍यक तपासण्या करून घेणे आवश्‍यक आहे.

ह्रदयविकारावर उपचार करण्यापेक्षा तो टाळणे जास्त शहाणपणाचे आहे. त्यासाठी काही गोष्टी नियमित व काटेकोरपणे पाळणे अत्यंत गरजेचे आहे.

• हृदयविकारास वय राहिलेले नाही, हे सर्वप्रथम लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मी तरुण आहे म्हणून मला काही होणार नाही हा भ्रम मनातून काढून टाका. काही त्रास नसला तरी तिशीनंतर वर्षातून किमान एकदा तरी सर्व तपासणी करून घेणे बंधनकारक करा. यामुळे आजार हा सुरवातीच्या काळात

पकडला जाऊन त्याची वेळीच उपचार होते.

* आठवड्यातील किमान १५० मिनिटे (दोन दिवसांपेक्षा जास्त अंतर न ठेवता Moderate, aerobic, exercise) करणे गरजेचे आहे. जीम मधील व्यायामांचे अंधानुकरण करू नका आपले डॉक्टर आणि Fitness trainer यांच्याशी सल्लामसलत करूनच व्यायाम करा.

सध्या मोबाईलवर वेगवेगळे Fitness Apps available आहेत. त्याच्या वापराने तुम्ही आपल्या दैनंदिनीमध्ये सुधारणा घडवू शकता.

* आहारातून तेल, मीठ यांचे सेवन कमी करा. वारंवार बाहेरचे जेवण व जंक फुड टाळा. जेवणात हिरव्या पालेभाज्या, कडधान्ये, दूध व फळांचे

प्रमाण वाढवा.

* धुम्रपान, तंबाखू, गुटखा, मद्यपान आदी व्यसने पूर्णपणे बंद करा.

* स्क्रिन टाईम (मोबाईल, लॅपटॉप, टीव्ही) कमी करा. सोशल मिडियावरील आरोग्यासंबधी गोष्टी खऱ्या मानू नका. आपल्या डॉक्टरांशी

शहानिशा करून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

डॉ. आदित्य कोळी,

एम. डी. फिजीशियन

