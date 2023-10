By

आपल्या डोळ्यांवर प्रेम करा

लहानपणापासून महाभारतातल्या गोष्टी आपण ऐकल्या आहेत. महाभारतातल्या संजयला मिळालेल्या दिव्य दृष्टीने तो रणांगणावरील इत्थंभूत वर्णन कथन करीत होता. त्यामुळे कुरुक्षेत्रात असल्याचा अनभुव संजय आणि ‘धृतराष्ट्र’ यांना होत असे. दुर्दैवाने आपल्याकडे अशी दिव्य दृष्टी नाही... परंतु असलेल्या चांगल्या दृष्टीस इजा पोहोचवणारी अनेक प्रलोभनं निर्माण झाली आहेत.

१२ ऑक्टोबर या जागतिक दृष्टी दिनाच्या निमित्ताने यावर्षी अशीच निकोप दृष्टी ठेवण्यासाठी अभियान राबवण्यात येत आहे. दरवर्षी ऑगस्टच्या दुसऱ्या गुरुवारी IAPB International Association of Prevention of Blindness तर्फे हा दिवस साजरा करण्यात येतो. आपल्या पाच ज्ञानेंद्रियांमध्ये डोळ्यांना विशेष स्थान आहे. कारण आपल्या सभोवतालच्या ज्ञानामध्ये ८० टक्के सभोवतालचे ज्ञान ग्रहण करण्यामध्ये ८० टक्के वाटा हा डोळ्यांचा असतो. म्हणूनच दृश्य स्मरणशक्ती आणि दृश्यात्मक संकल्पना डोळ्यांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे आपण काम करतो त्या ठिकाणी देखील डोळ्यांची विशेष काळजी घेणे अतिशय गरजेचे आहे.

दृष्टीतली लहान दोष कामाची क्षमता १० टक्के, तर अचुकता २२ टक्क्यांपर्यंत कमी होते. तीन वर्षांपर्यंतच्या मुलांच्या डोळ्यांची पूर्ण वाढ होत असते. American Association of Child & Adolescent Psychiatry नुसार Internet Content च्या गैरवापरामुळे मुलांमध्ये निद्रानाश, अभ्यासातील एकाग्रता कमी होणे तसेच मूड अचानक बदलणे, न्यूनगंडाची भावना निर्माण होणे अशा विविध समस्या निर्माण होत आहेत.

*डोळ्यांची काळजी

*जन्म झालेल्या बाळाच्या डोळ्यांची प्राथमिक चाचणी तज्ज्ञांकडून करून घेणे आवश्यक आहे

*बाळ वेळेपूर्वी जन्मले असेल तर डोळ्यांच्या पडद्याची तपासणी करावी

*मूल जवळून टीव्ही बघत असेल किंवा मान अथवा डोळे तिरपे करून बारीक करून टीव्ही बघण्याचा प्रयत्न करत असल्यास नेत्ररोग तज्ज्ञांचा त्वरित सल्ला घ्यावा

*डोळ्यांमध्ये पांढरी सावली दिसल्यासही तज्ज्ञांचा त्वरित सल्ला घ्यावा

*पाच ते पंधरा वयोगटांमधील मुलांमध्ये तिरळेपणा, डोके दुखणे, फळ्यावरचे लिहिलेले न दिसणे अशा तक्रारी असल्यास नेत्ररोग तज्ज्ञांकडे जावे

*कोणत्याही प्रकारचा स्क्रीन मग तो मोबाईल फोन, आय पॅड किंवा लॅपटॉप स्क्रीन असल्यास त्याचा स्क्रीन टाईम ‘मुलांच्या’ डोळ्यांसाठी मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे

* दीड ते दोन वर्षांपर्यंतच्या ‘मुलांना’ फक्त शैक्षणिक चित्रफिती (व्हिडिओज) दाखवावेत. तेही दिवसभरात फक्त एक तास

*दोन ते पाच वर्षांमध्ये शाळेच्या दिवशी एक तास आणि सुट्टीच्या दिवशी तीन तासांपर्यंत मुले टीव्ही बघू शकतात

*जेवताना मोबाईल आणि टीव्हीचा वापर कटाक्षाने टाळावा

*स्क्रीन टाईमचा अतिरेक झाल्यामुळे निकट दृष्टिदोष (Myopia) तसेच आळशी डोळा (Amblyopia) चे प्रमाण वाढले आहे.

*१५ ते २५ या वयोगटांत उच्च शिक्षण घेताना डोळ्यांची सर्वाधिक काळजी घेणे गरजेचे आहे

*दरवर्षी नियमित डोळ्यांची तपासणी करून गरज पडल्यास चष्मा अथवा कॉन्टॅक्ट लेन्सेसचा वापर करावा. संगणकावर किंवा आयपॅडचा वापर अधिक असल्यास कृत्रिम अश्रूंचा lubricants, तसेच अँटी glare coating असलेल्या चष्म्याचा वापर करावा

*दोन तासांपेक्षा अधिक वेळ संगणकाच्या स्क्रीनचा वापर टाळावा.

*बांधकाम, रंगकाम, सुतारकाम, लोहारकाम, विणकाम, हातमागावरचे काम किंवा अगदी शेतातीलही काम करताना संरक्षक चष्म्याचा वापर करावा. कारण कामाच्या ठिकाणी डोळ्यांना कोणत्याही प्रकारची इजा झाल्यास डोळ्यांची दृष्टी कमकुवत होणे ते अगदी डोळा पूर्णपणे निकामी होणे इथपर्यंत इजा होऊ शकते. कंत्राटदार आणि मालकांनीही दरवर्षी कर्मचाऱ्यांची आवर्जून डोळ्यांची तपासणी करून घेणे कायद्यानेच बंधनकारक केले आहे. रसायने वापरताना सर्व प्रकारची संरक्षक उपकरणे वापरणे कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक आहे

आता सगळ्यांत ज्वलंत प्रश्न म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये (आयटी) काम करणाऱ्यांना उद्‌भवणारी मोठी समस्या म्हणजे कॉम्प्युटर विजन सिंड्रोम आणि कोरडे पडलेले डोळे (Dry Eyes) होय. सतत आठ तास संगणकावर काम केल्याने डोळे जड होणे, दुखणे, डोळे लाल होणे, डोळ्यांतून पाणी येणे, डोळ्यांची जळजळ होणे या सर्व तक्रारींना एकत्रितपणे कॉम्प्युटर विजन सिंड्रोम म्हणतात. त्यासाठी अत्यंत सोपा उपाय अमेरिकन ॲकॅडमी ऑप्थेल्मोलोजीने सुचवला आहे. याला २०-२०-२० चा नियम असे म्हणतात. Digital Eye Strain संगणक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तींनी प्रत्येक २० मिनिटांनी २० सेकंदांकरता ब्रेक घ्यावा. शक्यतो २० फुटांवर लांब बघितल्यास डोळ्यांवरचा ताण कमी होतो. तसेच शक्यतो कामासाठी वापरला जाणारा संगणक किंवा लॅपटॉप ५० ते ७० सेंटिमीटर अंतरावर १० ते १५ अंशांवर वर डोळ्यांच्या खाली सुनिश्चित करावा. तसेच स्क्रीनचा प्रखरपणा (Brightness) आणि रंगसंगती (Colour template) आपल्या डोळ्यांना सुखावेल अशी करावी. शक्य तितक्या वेळा पापण्यांची उघडझाप करावी. डोळ्यांमधील अश्रू पटल स्वस्थ राहण्यासाठी कृत्रिम अश्रूंचा (lubricants) is वापर करावा. याशिवाय अॅंटीग्लअर कोटिंग असलेल्या चष्म्याचा वापर करावा. तसेच मधुमेह, उच्च रक्तदाब, थायरॉईड, प्रदीर्घ संधिवात असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. विशेषतः मधुमेहींनी डोळ्यांची विशेष काळजी घ्यावी. लेखाच्या शेवटी जाताना मी तमसो मा ज्योतिर्गमय म्हणजेच अज्ञानरूपी अंधकारातून आम्हाला ज्ञानरूपी प्रकाशाची वाट दिसूदे, हे मागणं मागणारी आपली भारतीय संस्कृतीमध्ये वाढलेले आपण. त्यामुळे आपल्या डोळ्यांची काळजी घ्या. कारण डोळे अतिशय अनमोल आहेत.

-डॉ. पूजा कुलकर्णी, नेत्ररोग तज्ज्ञ

M.D. DNB, FICO, MRCS, FAEH

(पुरवणी संकलन ः संदीप जगताप)

