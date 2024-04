गुढीपाडवा प्रवेश

वेगाने होणाऱ्या शैक्षणिक बदलामध्ये आजही पारंपरिकतेची कास धरून बालकाचा नवीन शाळेतील प्रवेशला गुढीपाडव्याचाच शुभमुहूर्त साधला जातो. पाल्याची शाळा निवडताना शाळेतील सुविधा, शिक्षण सामग्री, शिक्षकांची गुणवत्ता अशी सर्वोत्कृष्ट शाळा निवड हा महत्त्वाचा घटक बनत आहे.

कोरोनाच्या महासंकटानंतर मोठ्या ताकदीने आज शाळा स्वतःमध्ये बदल करून नवतंत्रज्ञानाबरोबर हायब्रीड शिक्षण (ऑनलाईन आणि ऑफलाईन संरचना) याचा उत्तमरीत्या वापर करत आहेत. आजचा पालक हा सुशिक्षित पालक आहे. या पालकांना आपल्या पाल्यासाठी प्रवेश निवडताना आधुनिक व पारंपरिक शिक्षण पद्धतीचा मेळ असणारी शाळा प्रथम पसंतीस जाते.

महात्मा गांधीजींच्या मते, Education should aim at building character and instilling values like truth, honesty, compassion, and non-violence. He believed that true education should empower individuals to become morally upright and socially responsible citizens. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्त्व व सर्वांगीण विकास हा महत्त्वाचा आहे. शालेय शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्याच्या आवडीनिवडी, कला, खेळ, कृतियुक्त शिक्षणाला चालना देणारे शिक्षण मिळणार आहे.