गजानन पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी डवरी
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बळवंत डवरी
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रावसाहेब डोंगळे
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गजानन पतसंस्थेच्या
अध्यक्षपदी डवरी
राशिवडे बुद्रुक : भोगावती येथील श्री गजानन महाराज नागरी पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी बळवंत नाथा डवरी व उपाध्यक्षपदी रावसाहेब आनंदराव डोंगळे यांची निवड झाली. एस. पी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड बिनविरोध पार पडली. यावेळी संस्थेचे संचालक बाळासाहेब पाटील, शिवाजीराव पांडुरंग पाटील, अमोल गणपतराव शिंगारे, वासंती सुतार, शंकरराव डोंगळे, हिंदुराव जाधव, बाळकृष्ण पाटील, कुंडलीक टिपुगडे, सचिन कांबळे, व्यवस्थापक बाबालाल शेख व सर्व कर्मचारी उपस्थित होते.
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