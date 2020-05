रस्त्यात सापडलेले शेतकऱ्याचे लाख रूपये दिले परत 

पलूस (जि सांगली) : अलीकडे विश्वास, प्रामाणिकपणा अशा गोष्टी लोप पावत असताना, शेतकरी किती प्रामाणिक असतो हे पलूस येथील एक युवा शेतकरी संजय तानाजी जाधव ( रा. आंधळी रोड, पलूस ) यांनी त्यांना रस्त्यात सापडलेले एक लाख रुपये संबंधीत व्यक्तीला परत देऊन , अशा लॉकडाऊनच्या काळात आपला प्रामाणिकपणा दाखवून दिला आहे. जाधव यांच्या या प्रामाणिकपणाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.त्यांचा पलूस पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विकास जाधव यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. जाधव हे शुक्रवार ता.8 मे रोजी घराजवळच असलेल्या नागेवाडी परिसरात दूध घालण्यासाठी मोटरसायकलवरुन गेले होते.रस्त्यावर त्यांना एक मोठी पिशवी पडलेली दिसली. त्यामध्ये मक्‍याची कणसे होती.मात्र, घरात आलेनंतर त्यांच्या आईंनी पिशवित पाहिले असता, त्यामध्ये नोटांचे बंडल असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर जाधव यांनी पलूस येथील उद्योजक दिगंबर पाटील यांना ही गोष्ट सांगून , ज्यांचे पैसे असतील त्यांना ते परत करायचे आहेत. असे सांगितले. पैशाची पिशवि ज्यांची पडली होती,त्या कुंडल येथील उध्दव निव्रुत्ती दिवटे ( सद्या रा.पलूस ) यांनी विविध वॉंट्‌सअप ग्रुपवर पैशाची पिशवी पडल्याचे व आणून देण्याचे आवाहन केले होते. ही पोस्ट दिगंबर पाटील यांच्या वाचनात आलेवर, त्यांनी दिवटे यांच्याशी संपर्क साधून तुमची पैशाची बॅंग संजय जाधव यांना सापडल्याचे सांगितले. दिवटे हे नागेवाडी येथून एका बॅंकेत पैसे भरण्यासाठी निघाले होते.रस्त्यातच गाडीला अडकवलेली पिशवी पडली होती. सदर एक लाख रुपये, पिशवीतील रेशन कार्ड संजय जाधव यांनी प्रामाणिकपणे परत केल्याबद्दल पलूस पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विकास जाधव यांच्या हस्ते कपडे देऊन व पुष्पहार घालून सत्कार करण्यात आला. यावेळी दिगंबर पाटील व इतर कार्यकर्ते, दिवटे कुटुंबिय उपस्थित होते.

Web Title: Lakhs of rupees found on the road returned to the farmer