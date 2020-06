सांगलीत कृष्णेची पातळी 11 फुटांवर; बंधारे पाण्याखाली 

सांगली ः चांदोली, कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पाऊसामुळे धरणांच्या पाणीसाठ्यात वाढ होत आहे. चांदोलीतून सांडवा व विद्युतगृहाव्दारे एक हजार तर कोयना धरणातून 2100 क्‍युसेकचा विसर्ग सुरुच आहे. जिल्ह्यात मात्र पावसाचा जोर ओसरला असला तरी कृष्णा आणि वारणा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होत आहे. दोन्ही नद्यांवरील बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. सांगलीच्या आयर्विन पुलाजवळ पातळी सायंकाळी 11 फुटांवर पोहोचली आहे. धरण पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस झाला. चांदोली धरण क्षेत्रात 24 तासांत 58 मिलीमीटर पाऊस झाला. कोयना धरण क्षेत्रात 108 मिलीमीटर पाऊस झाला. महाबळेश्वर, धोम आणि कण्हेर याठिकाणीही पाऊस जोरदार सुरू आहे. कृष्णा व वारणा नदीच्या पातळीत वाढ होत आहे. कृष्णा नदीवरील ताकारी, नागठाणे, भिवलडी, कसबेडिग्रज हे बंधारे पाण्याखाली गेले. वारणा नदीवरील चिकुर्डे, शिगाव, दुधगाव, कणेगाव, समडोळी हे बंधारे सध्या पाण्याखाली गेले आहेत. सांगलीच्या आयर्विन पुलाची पाणीपातळी चार फुटाने वाढत सायंकाळी 11 फूट झाली होती.

जिल्ह्यात जोर ओसरला चार दिवसांच्या संततधार पावसानंतर शुक्रवारी जिल्ह्यात पावसाचा जोर ओसरला. सकाळपासून ढगाळ वातावरण होते. दुपारनंतर अनेक ठिकाणी जोराचा पाऊस झाला. वाळवा, शिराळा, पलूस, कडेगाव तालुक्‍यातील बहुतांशी गावात पाऊस होत आहे. पावसाचा जोर वाढल्याने बहुतांशी भागात पाणी साचले आहे. मिरज पश्‍चिम भागातही पावसाची रिमझिम सुरु होती. खानापूर, तासगाव, कवठेमहांकाळ आणि जत या तालुक्‍यातील अनेक गावांत पावसाचा जोर कमी झाला. दुष्काळी तालुके असलेल्या आटपाडी व जत तालुक्‍यात पावसाने उसंत घेतली. पेरणीसाठी पोषक वातावरण तयार झाल्याने पूर्व भागात ज्वारी, बाजरी, कडधान्याच्या पेरण्या सुरु झाल्या. सांगली दुपारनंतर पाऊस

सांगली शहर परिसरात दुपारी हलक्‍याशा सरी बसरल्या. अधून-मधून रिमझिम सुरु होती. दोन दिवस झालेल्या पावसामुळे सखल भागात पाणी साचले. नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. कृष्णा नदीवरील अमरधामजवळचा बंधाराही पाण्याखाली गेला. पाणीपातळी अशी आहे (कंसात इशारा पातळी फूटांत) कृष्णा पूल कराड 17.2 (45)

आयर्विन पूल सांगली 11 (40)

अंकली पूल हरिपूर 12.10 (45.11).

आजअखेरचा पाऊस... जिल्ह्यात आजअखेरचा पाऊस जिल्ह्यात 24 तासांत झालेला पाऊस व कंसात एक जून पासून आजअखेरचा पाऊस (मिलिमिटर). मिरज 5.2 (76.1), जत 0.4 (56.9), खानापूर-विटा 4.6 (125), वाळवा-इस्लामपूर 11 (142.2), तासगाव 4.9 (83.2), शिराळा 23.3 (296.7), आटपाडी 0.00 (92.2), कवठेमहांकाळ 2.8 (96.2), पलूस 4.5 (105.2), कडेगाव 10 (113.2). धरण, पाणीसाठा, विसर्ग ( टी. एम.सी) ( क्‍युसेक) वारणा, 13.05 (1000)

कोयना, 34.50 (2100)

धोम, 5.58

कन्हेर, 2.25 (100 )

अलमट्टी, 39.99 (530)



