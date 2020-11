रोषणाई, दिव्यांच्या आरासीतून उजळले मैदान 

सांगली : मोबाईल, टी.व्ही. आणि सोशल मिडीयाच्या मोहजालात अडकलेल्या आताच्या पिढीचा मैदानाकडे ओढा कमीच आहे. कोरोना महामारीनंतर सर्व लोकांमध्ये निरोगी, सदृढ शरीर मिळवण्यासाठी व्यायाम आणि मैदानावर ओढा वाढलेला आहे. तरूणांना मैदानाकडे आकर्षित करण्यासाठी सह्याद्रीनगर येथील क्रीडा विकास फाऊंडेशन व्हॉलीबॉल क्‍लबतर्फे प्रतिवर्षी मैदानावर आकर्षक विद्युत रोषणाई केली जाते. यंदाही रोषणाई, दिव्यांच्या आरासीतून मैदान उजळून निघाले. सांगली शहर, परिसरात "अनलॉक' च्या प्रक्रियेत सर्व मैदाने, व्यायामशाळा खुल्या झाल्या. विश्रामबाग परिसरातील सह्याद्रीनगर येथील क्रीडा विकास फाऊंडेशन व्हॉलिबॉल क्‍लब सुद्धा कोविड नियमांचे पालन करून सुरू आहे. अध्यक्ष प्रा. पद्माकर जगदाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंतरराष्ट्रीय व्हॉलिबॉल खेळाडू आसिफ मुल्ला दीड दशक अविरतपणे खेळाडू घडवत आहेत. मैदानावर दरवर्षी दिवाळीत लक्ष्मीपूजनादिवशी सदस्यांकडून आकर्षक विद्युत रोषणाई, पणत्यांची आरास केली जाते. यंदाही आकर्षक रोषणाईत मैदान उजळून निघाले. काही वर्षापासून मैदानावरील आकर्षक रोषणाई आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहे. यंदा रोषणाईतून कोरोनारूपी महामारीच्या अंधःकारातून सर्व मानव कोरोनामुक्त प्रकाशमान जगाकडे वाटचाल करीत असल्याचा संदेश देण्यात आला. मान्यवरांच्या हस्ते उद्‌घाटन झाले. प्रणव जगदाळे, दिग्विजय साळुंखे, सरताज शेख, अभिनव पाटील, विनायक घारगे, अनिल पुजारी, किशोर चंदूरे, सुरज सदामते, डूलेश जांगिड, दुर्गेश साळुंखे, समीर शेख, तोहीद मुजावर, शशिकांत भोसले, भरत बिरणगे, सुरेश पुजारी, अविनाश पाटील उपस्थित होते. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

