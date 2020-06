मुख्यमंत्री सर, हत्ती वाचवा ओ... केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना चौथीतील राजनंदिनीचं पत्र 

सांगली ः "रिसस्पेक्‍टेर चिफ मिनिस्टर ऑफ केरला...' चौथीत शिकणारी राजनंदिनी निखील पाटील लिहतेय... सर, तुमच्या केरळ राज्यात हत्तींना मारले जात आहे. त्यांना वाचवा ओ... त्यासाठी एकच करा, हत्तीच्या दातांपासून बनवल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या निर्मितीवर कडक बंदी घाला. हत्ती म्हणजे साक्षात गणपत्ती बाप्पाचे रुप ना ओ, मग त्याला मारता कसे? अशा शब्दांत तिने इंग्रजीतून भावना व्यक्त केल्या आहेत. राजनंदिनी येथील ए.बी. पाटील इंग्लिश स्कूलमध्ये शिकते. केरळमधील हत्तीच्या मृत्यूनंतर या लहानग्या पोरीच्या मनानं धसका घेतला. माणूस इतकं वाईट कसं काय वागू शकतो, या विचाराने ती अस्वस्थ झाली. तिनंच ठरवलं, केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहायचं. तिनं ते लिहलं आणि पोस्टही केलं. आता ते यथावकाश त्यांच्यापर्यंत पोहचेल, मात्र तिच्या भावना या संपूर्ण देशाच्या भावना आहेत आणि या हत्तीच्या वेदना प्रत्येकाला आपल्या वाटल्या आहेत. या पोरीनं त्या पत्रासोबत ठळक अक्षरात "सेव्ह दर एलिफंट' असा संदेशही लिहला आहे. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत हे पत्र पोहचल्यानंतर ते कशी दखल घेतात, हे पहावे लागेल. राजनंदिनी ही सांगलीचे माजी महापौर तथा राष्ट्रवादीचे नेते सुरेश पाटील यांची ती नात तर उद्योजक निखील आणि प्रिया पाटील यांची कन्या आहे.

Web Title: little girl write letter to CM of Kerala, for Save Elephant