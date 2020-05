लॉकडाऊनमध्ये तो मिळवतो रोज तेरा हजार 

देवराष्ट्रे (जि. सांगली) : "कोरोना' चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारने संचारबंदी लागू केली आहे. सर्व व्यावसायिक लॉक झाले आहेत. लग्न सोहळ्यांचे कार्यक्रमही रद्द झालेत. केटरिंग व्यवसायावरही संकट आले. पण मोहित्यांचे वडगाव (ता. कडेगाव) येथील केटरिंग व्यावसायिक अनिल निकम यांनी संचारबंदीतही संधी शोधली. संकट कधी आपला नाश करू शकत नाही. डोके वापरले तर विकासाचा मार्ग खुला होतो, अस त्यांचं मत आहे. आडरानात राहणारा अनिल रोज व्हाट्‌सऍपच्या माध्यमातून तेरा हजारांचा माल विकत आहे. सोशल मीडियावर तासनतास वाया घालवणाऱ्या तरुण पिढीला त्याची धडपड आदर्श घालून देणारी आहे. यावर्षी लग्न सोहळ्यांचे मुहूर्त जास्त होते. हंगाम चांगला जाणार, कमाई चांगली होणार अशी आशा होती. पण "कोरोना' चा प्रादुर्भाव वाढला आणि जगच थांबले. संचारबंदी जाहीर झाली. लग्नसोहळे रद्द करण्यात आले. पुणे, मुंबईसह परराज्यातून अनेकजण मायभूमीत येऊ लागले. नागरिकांनी गावांच्या सीमा बंद केल्या. परिसरात फिरणे अवघड झाले. या परिस्थितीत न डगमगता बंदीतही संधी कशी मिळेल, आपला व्यवसाय चालेल याकडे अनिल यांनी लक्ष दिले. घरातच काम सुरु केले. पदार्थ पार्सल स्वरुपात मिळतील, अशी जाहिरात व्हाट्‌सऍपच्या माध्यमातून सर्वत्र पसरवली. गावासह परिसरात मुंबई, पुणे इतर नागरिक मायभूमीत परतलेत. हॉटेल बंद असल्याने खवैय्यांना चविष्ट पदार्थ तो देत आहे. खवैय्यांसाठी मेजवानी

रोज 50 किलो मोतीचूर लाडू, 25 किलो जिलेबी, 200वडापाव, 10 किलो भडंग, 9 किलो गुलाबजामुन, 7 किलो बालुशाही अशी रोज विक्री होते. त्यातून प्रतिदिन तेरा हजार सातशे पन्नास रुपयांचा व्यवसाय होत आहे.

Web Title: In lockdown he earns thirteen thousand every day