सांगलीत हमी भावाने ऑनलाईन मका खरेदी होणार 

सांगली ः राज्य शासनाने हमी भावापेक्षा कमी दराने शेतमालाची विकावे लागू नये यासाठी किमान आधारभूत किंमतीचा लाभ मिळावा यासाठी सांगलीत ऑनलाईन मका खरेदी केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मक्‍याला किमान आधारभूत किंमत 1760 रुपये आहे. मुंबई मार्केटींग फेडरेशनच्या जिल्हा कार्यालयाकडून ही खरेदी केली जाणार आहे. तासगाव, जत, विटा, आटपाडी येथे खरेदी केंद्र 30 जूनपर्यंत सुरु राहतील, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी वसुंधरा बारवे यांनी दिली. जिल्ह्यातील मका पिकास गेल्या काही दिवसापसून प्रति क्विटलचे दर 1700 रुपयांवरुन 1400 आणि सध्या 1100 ते 1200 रुपयापर्यंत घसरण झाली होती. याबाबत शेतकरी व विविध पक्षांकडून सांगली जिल्ह्यात हमी भावाने मका खरेदी केंद्र सुरु करण्याची मागणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील तसेच जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांच्याकडे केली होती. मागणीची तातडीने दखल घेवून तातडीने जिल्ह्यतील चार तालुक्‍याच्या ठिकाणी खरेदी केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शेतकऱ्यांनी जवळच्या केंद्रावर नोंदणी आधार, बॅंक खाते क्रमांक झेरॉक्‍स प्रतिसह करावी, खरेदी केंद्र बंद झाल्यानंतर आणलेल्या माल ताब्यात घेईपर्यंतची सर्व जबाबदारी सबंधित शेतकऱ्यांची राहिल. यासाठी 7-12 वर नोंदणी आणि हेक्‍टरी 2591 किलो प्रमाणे मक्‍याची खरेदी होईल. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर सर्व ती दक्षता घेतली जाणार आहे. येथे होणार खरेदी...

तासगाव येथे आर. आर. पाटील शेतकरी संघात तालुक्‍यातील सर्व गावातील शेतकरी मका विक्रीसाठी आणचा येईल. जत येथे विष्णूअण्णा खरेदी विक्री संघातर्फे तालुक्‍यातील सर्व शेतकऱ्यांचा मका खरेदी केला जाईल. खानापूर तालुका खरेदी विक्री संघातर्फे तालुक्‍यातील सर्व गावांसाठी विटा येथे खरेदी केंद्र असेल. आटपाडी येथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतर्फे खरेदी केंद्र सुरु केले जाईल.

