इथल्या अनेक एटीएम केंद्रावर  "सॅनिटायझर'च नाही

सांगली : शहरातील तसेच उपनगरातील अनेक बॅंकांच्या एटीएम केंद्रामध्ये "सॅनिटायझर' नसल्याचे चित्र आजही कायम आहे. तसेच बॅंकांच्या बाहेर पैसे काढण्यासाठी गर्दी असताना काही बॅंकांनी सॅनिटायझर ठेवले नसल्याचे दिसून येते. "कोरोना' च्या पार्श्‍वभूमीवर "लॉक डाऊन' केल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात बॅंका बंद होत्या. तर केवळ एटीएम केंद्रेच सुरू होती. काही बॅंकांनी एटीएम केंद्राबाहेरील सुरक्षा रक्षकाकडे सॅनिटायझरची बाटली देऊन ग्राहकांना सॅनिटायझर हाताला लावूनच आत सोडले जात होते. तर काही एटीएम केंद्रावर सुरक्षा रक्षक आणि सॅनिटायझर देखील नसल्याचे दिसून आले. सध्या लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. मात्र अद्यापही अनेक बॅंकांच्या एटीएम केंद्रात ग्राहकांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली जात नसल्याचे दिसून येते. सध्या एटीएम केंद्रातून पैसे काढण्यासाठी ग्राहक काही ठिकाणी गर्दी करत असल्याचे चित्र दिसून येते. एटीएम केंद्राचे दार ढकलून आत जाऊन मशिनवर पैसे काढण्यासाठी टच स्क्रीन किंवा बटनाचा वापर करावा लागतो. प्रत्येक ठिकाणी हाताचा स्पर्श होतो. तरीही काही बॅंकांनी एटीएम केंद्रावर सॅनिटायझर किंवा हात धुण्यासाठी पाणी देखील ठेवले नसल्याचे चित्र दिसून येते. दिवसभरात शेकडो ग्राहक एटीएम केंद्रावर येत असूनही सुरक्षेबाबत बॅंकांची बेफिकिरी दिसून येते. एटीएम केंद्राप्रमाणेच बॅंका देखील बेफिकीर झाल्याचे चित्र दिसते. पेन्शन आणि पैसे काढण्यासाठी बॅंकाबाहेर गर्दी दिसते. काही ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला आहे. तीच परिस्थिती आतमध्ये दिसून येते. आतमध्ये ग्राहकांचा नोटा भरणा करण्याच्या काऊंटरवर स्पर्श होतो. तेथेही सॅनिटायझर किंवा अन्य सुरक्षा साधनांचा वापर केला जात नाही. त्यामुळे संसर्ग होण्याचा धोका कायम आहे. जिल्हा प्रशासनाने संसर्ग होऊ नये म्हणून काळजी घेण्यास सांगितले आहे. परंतु आजही दुसऱ्या टप्प्यात अनेक बॅंका आणि त्यांची एटीएम केंद्रे धोक्‍याची ठिकाणे म्हणून ओळखली जात आहेत.

Web Title: At many ATM centers in Sangli Lack of "sanitizer" facility