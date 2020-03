शाळांमध्ये मास्तरांना द्यावी लागेल हजेरी...हा करावा लागेल वर्गपाठ

नगर ः "कोरोना' संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील शाळांना सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, सुटी फक्त विद्यार्थ्यांना असून, शिक्षकांना शाळेत येणे आवश्‍यक असेल. या काळात शिक्षकांना तेरा प्रकारच्या सूचना देऊन, त्यानुसार कार्यवाहीचा आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी दिला आहे.

"कोरोना' संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर 31 मार्चपर्यंत सर्व शाळा बंद राहणार आहेत. शिक्षकांना मात्र शाळेत उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सुटीच्या काळात शिक्षकांनी काय करायचे, याचे निर्देश आदेशात देण्यात आले आहेत. "कोरोना' साथरोग नियंत्रणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शाळाव्यवस्थापन समितीच्या सहकार्याने काम करण्याबाबत योग्य ते नियोजन करावे, तसेच याव्यतिरिक्त शासनस्तरावरून काही सूचना प्राप्त झाल्यास आपणास कळविण्यात येईल, असे आदेशात म्हटले आहे. शिक्षकांनी काय करायचे...

1) शालेय वेळेत उपस्थित राहावे. 2) सुटीच्या कालावधीत पालकांच्या संपर्कात राहून विद्यार्थ्यांचा स्व-अभ्यास सुरू राहील याची दक्षता घ्यावी. 3) पुढील वर्षासाठी वार्षिक नियोजन करावे. 4) पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या कामकाजाकरिता लर्निंग आऊटकमच्या आधारे प्रश्‍नसंचांची निर्मिती करावी. 5) सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन नोंदवही पूर्ण करावी. 6) एप्रिलमध्ये होणाऱ्या संकलित मूल्यमापन दोन, द्वितीय सत्र परीक्षांच्या प्रश्‍नपत्रिका तयार कराव्यात. 7) शाळेचा "यू-डायस'चा डाटा तपासून योग्य असल्याची खात्री करावी. 8) शालेय परिसर स्वच्छ ठेवण्याबाबत सर्व आनुषंगिक बाबी पूर्ण कराव्यात. 9) शाळेतील लेखाविषयक सर्व बाबी व त्यांना अनुसरून कीर्द खतावणी, पासबुक आदी बाबी परिपूर्ण कराव्यात. 10) शालेय पोषणआहार योजनेतील कडधान्ये खराब होऊ नयेत यासाठी योग्य ती काळजी घ्यावी. तांदूळ व धान्य आदी मालाचा साठा सुरक्षित व सुव्यवस्थित ठेवावा. 11) वितरित केलेल्या अनुदानानुसार अथवा अग्रिमानुसार सर्व उपयोगिता प्रमाणपत्रे गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. 12) ज्या ठिकाणी समग्र शिक्षा अभियानात अथवा अन्य योजनेतून बांधकामे सुरू आहेत, त्या ठिकाणी वेळीच बांधकामे पूर्ण होणेबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. 13) विद्यार्थ्यांची माहिती "सरल' प्रणालीमध्ये अद्ययावत करावी, तसेच "सरल' प्रणालीमध्ये सर्व मुलांच्या आधार कार्डांची माहिती अद्ययावत करावी.



Web Title: The Master has to attend the schools this has to work