मंत्री थोरात म्हणतात, भीमा-कोरेगावचा तपास एनआयएकडे कशासाठी

नगर ः महाराष्ट्र सरकार स्थापन झाल्यापासून पाण्यात पाहत आहे. प्रत्येक बाबतीत अडवणूक केली जाते आहे. हे जनहिताचे नाही. आमच्या सरकारने कधीच असा दुजाभाव केला नाही. आता त्यांच्याकडून प्रत्येक निर्णय राजकीय हेतूने घेतला जात आहे. भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणाचा तपास करून राज्य सरकारने त्याबाबत आरोपपत्र दाखल केले आहे. ही प्रक्रिया कायदेशीरिरत्या झाली असतानाही याचा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) देणे, संशयास्पद आहे. त्यामुळे अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होत आहे, असा आरोप महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला. नेमका हेतू काय हा तपास एनआयएकडे देण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू नेमका काय आहे, असा सवालही त्यांनी केला. या निर्णयामुळे जनतेत शंका निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

प्रजासत्ताक दिनी नगरच्या पोलीस परेड ग्राऊंडवर झालेल्या ध्वजवंदन कार्यक्रमासाठी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात उपस्थित होते. लोकशाही त्तत्वांना सुरूंग

‘आपल्या देशाची आतापर्यंतची वाटचाल लोकशाही पद्धतीने झाली. पुढच्या कालखंडातही अशीच वाटचाल होण्याची गरज आहे. लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना सुरुंग लावणाऱ्यांना जनतेने नाकारायला हवे,’ असेही आवाहनही त्यांनी केले. भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपास एनआयएकडे देण्याच्या मुद्द्यावरून त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. राज्य सरकारने सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण केले आहेत. तरीही अशा प्रकारे निर्णय घेणे सर्वस्वी चुकीचे आहे. या निर्णयाला राजकीय वास येत आहे. यातून नेमके काय साधायचे आहे, हे एव्हाना सर्वांच्या लक्षात आले आहे.

Web Title: Minister Thorat says, why Bhima-Koregaon investigation to NIA