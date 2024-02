अनिलभाऊ, तुम्ही असा धक्का का दिलात?

mla anil babar passed away known as panidar amdar politics Sakal

सकाळ वृत्तसेवा खानापूर-आटपाडी मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी आणि विधानसभागृहातील ज्येष्ठ सदस्य आमदार अनिल भाऊ बाबर यांच्या निधनाची बातमी ऐकून एकदम धक्काच बसला. रोखठोक भूमिका मांडण्यासाठी भाऊ कायम ओळखले जायचे. गार्डीचे सरपंच ते ‘पाणी’दार आमदार ही भाऊंची जनमानसांत असणारी ओळख कायमच स्मरणात राहील. - आमदार डॉ. विश्‍वजित कदम कदम कुटुंबीय आणि भाऊंचे ऋणानुबंध सुद्धा कायमच घट्ट होते. त्यामुळेच अनिलभाऊंसारख्या आणखी एका वडीलधारी व्यक्तीला गमाविल्याचे दुःख अधिक होत आहे. खानापूर तालुक्याचे आणि कदम कुटुंबीयांचे एक वेगळेच नाते राहिले आहे. दिवंगत पतंगरावसाहेब मंत्री असताना ‘भाऊंनी मागावं आणि साहेबांनी द्यावं,’ असा अलिखित करारच होता. खानापूर- आटपाडी मतदारसंघातील अनेक विषय भाऊ साहेबांच्या ‘अग्रदूत’ या शासकीय निवासस्थानी घेऊन जायचे आणि साहेब सुद्धा क्षणाचा ही विलंब न लावता, ते सोडवायचे. मोहनरावदादा आणि भाऊंचे संबंधसुद्धा खूप घनिष्ठ होते. जिल्हा परिषदेत काम करत असताना दोघांनी एकत्रित आदर्श काम केले होते. विधानसभागृहात असो किंवा जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात, भाऊ ज्या पद्धतीने अभ्यासपूर्वक बोलत, त्याचा आमच्यासारख्या तरुण पिढीतील सदस्यांनी आदर्श घेण्यासारखा होता. एखादे काम हातात घेतले की पूर्णत्वास कसे घेऊन जायचे, हे भाऊंना चांगले माहीत होते. ‘ताकारी’, ‘टेंभू’, ‘आरफळ’ हा डॉ. पतंगराव कदम साहेबांचा जिव्हाळ्याचा विषय होता. या पाणी योजनांचे भाऊ गाढे अभ्यासक होते. मी देखील त्यांच्या समवेत अनेकदा याप्रकरणी चर्चा करून सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा तोडगा काढण्यासाठी संयुक्तपणे काम केले आहे. सांगली जिल्हा, खानापूर, आटपाडी या परिसरातील अनेक प्रश्न भाऊंनी कायमच मांडले. जनतेच्या हितासाठी ते अत्यंत तळमळीने काम करीत होते. डॉ. पतंगराव कदम साहेबांच्या मंत्रिपदाच्या कालावधीत देखील साहेबांनी आवर्जून भाऊंनी उपस्थित केलेल्या समस्यांवर तोडगा शोधण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न केले. त्यामुळेच भाऊ व कदम कुटुंबीयांमधील जिव्हाळ्याचे नाते हे कायमच राजकारणापलीकडे जोपासले गेले. कोरोना काळात भाऊ नेहमी मला फोन करून सांगायचे, ‘बाळासाहेब तुम्ही मंत्री आहात. तुम्ही मतदार संघात आणि जिल्ह्यात आढावा बैठका घेऊन लोकांना आधार देण्याचे खूप चांगले काम करत आहात, तरीसुद्धा स्वतःची काळजी घ्या.’’ आज भाऊंचे तेच शब्द माझ्या कानावर पडत आहेत. आम्हाला काळजी घ्या, म्हणून सांगणारे भाऊ एकदम अचानक असे आमच्यातून जाऊ शकतात, याची कल्पना करवत नाही. परवाच मंत्री शंभूराजे देसाई साहेबांच्या मुलाच्या लग्नात भाऊंची पाटण येथे भेट झाली. गप्पागोष्टी केल्या. परवाच आमच्याशी हसत-खेळत मार्गदर्शन करणारे भाऊ आज आपल्यात नाहीत, हे मनाला अजूनही पटत नाही. ‘भाऊ, आपण आम्हा सर्वांना काळजी घ्या म्हणून कायमच सांगत होता. पण भाऊ आपण आपल्या तब्येतीची थोडी काळजी घ्यायला पाहिजे होती.’ आपल्या जाण्याने सांगली जिल्ह्याच्या राजकारणात फार मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. जिल्हा एक-एक जखम भरून काढत आहे, तोपर्यंत भाऊ, तुम्ही आज आणखी एक जखम दिलीत. आपलं सोडून जाणं मनाला पटलं नाही. क्षण हे सारे सरले रे। आठवणीत विरले रे।।