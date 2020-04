का आलीय मोबाईल आणीबाणी ?

सांगली ः ""बाबा, मोबाईल द्या. आता दोन तास काही मागू नका.''... ""आई, रिजार्च थोडा जास्त करून घे. मला डाटा पुरत नाही.'' हे संवाद आता घराघरांत सुरु झालेत. त्याचे कारण, ऑनलाईन शाळा, कॉलेज, शिकवण्या आणि परीक्षा. मुलांनी पालकांच्या मोबाईलवर कब्जा केला आहे. त्यांचा रोजचा डाटा आता पुरेना झाला आहे. परिणामी, पालकांची मोठी अडचण झाली असून अनेक घरांमध्ये मोबाईल आणीबाणी सुरु आहे. केजी टू पीजी सध्या मोबाईलवर आहेत. अंगणवाडीच्या बाईंनीही मोबाईलवर अभ्यास पाठवलाय. पहिली ते आठवीसाठी जिल्हा परिषदेने थेट ऑनलाईन परीक्षा सुरु केल्यात. विज्ञान शाखेचा अभ्यास तर मोठाच आहे. अनेक शाळांनी ऑनलाईन लेक्‍चर सुरु केली आहेत. काही खासगी शिकवण्या चालकांनी यू-ट्यूबवर ते अपलोड केले आहेत. पुढील किती काळ शाळा, कॉलेज बंद राहतील, याचा अंदाज नाही. त्या तुलनेत परीक्षा लाबतील का, हेही सांगता यायचे नाही. त्यामुळे पालकांसह विद्यार्थी आणि शिक्षक सारेच गोंधळात आहेत. विशेषतः दहावी आणि बारावी इयत्तेत शिकणाऱ्यांबाबत विशेष चिंतेची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या दोन वर्गांचे शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी सध्या मोबाईलवरच आहेत. सहाजिकच, या दोन वर्गातील आणि त्यापेक्षा खालच्या इयत्तेतील मुलांकडे स्वतःचा मोबाईल असण्याचा प्रश्‍नच नाही. या मुलांना अभ्यासात अडथळा आणूनही चालणार नाही. त्यामुळे पालकांच्या मोबाईलवर सध्या मुलांनी कब्जा केला आहे. दोन मुले असतील तर आईचा फोन एकाला तर बाबांचा एकाला, अशी वाटणी झाली आहे. आईचे रिजार्च कमी असेल तर ते वाढवून घेतले जात आहे. रोजचा दीड जीबी डाटाही अपुरा ठरेल, अशी स्थिती आहे. काही ठिकाणी वडील वर्क फ्रॉम होम करत आहेत. त्यांना मोबाईल गरजेचाच आहे. त्यामुळे पालक आणि मुले यांच्यात मोबाईल वापरावरून गोंधळही सुरु आहे.

