सधन भागात सावकारीची पाळेमुळे खोलवर

इस्लामपूर : इस्लामपूर शहरासह वाळवा तालुक्‍यात व्हाईट कॉलर तसेच राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे टट्टू खासगी सावकारीत असल्यामुळे त्यांच्या फासातून सर्वसामान्य लोकांना सोडवणे पोलिस प्रशासनाला नेहमीच आव्हान राहिले आहे. खासगी सावकारकीच्या माध्यमातून वारेमाप पैसे मिळवत तालुक्‍यातील बहुतांशी राजकीय नेत्यांच्या डिजिटलवर आपली छबी मिरवणाऱ्या सावकारांना शोधून काढत त्यांच्या मुसक्‍या आवळणे गरजेचे आहे. अन्यथा व्यसनामुळे गळफास घेऊन आत्महत्या या टायटलखाली अनेकांचा जीव जातच राहणार. सधन वाळवा तालुक्‍यात खासगी सावकारी सुद्धा तितकीच खोलवर घट्ट पाळेमुळे रोवून उभी राहिली आहे. या सावकारकीला मुळातून उखडून टाकण्याचे धारिष्ट्य अजूनतरी कोणत्याही पोलिस अधिकाऱ्याने अथवा कर्मचाऱ्याने दाखवलेले नाही. त्यामुळे अनेकांनी गळफास, विष याला जवळ करत आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. ग्रामीण भागात तसेच शहरातील गल्लोगल्ली टवाळकी करणारे व सराईत गुन्हेगार असलेले कमी गुंतवणुकीत भरमसाट फायदा मिळवण्यासाठी सावकारकीत गुंतले आहेत. यातील काही महाभाग जवळच्या राजकीय नेत्यांच्या आर्थिक संस्थांमधून अत्यल्प दराने पैसे उचलून तेच पैसे नडलेल्या सर्वसामान्य लोकांच्या मार्केटमध्ये गुंतवत लाखो रुपये महिन्याकाठी मिळवतात. इस्लामपूर शहरातील अनेक खासगी सावकारांच्या मोठ्या इमारती, त्यांच्या दिमतीला असलेल्या चारचाकी गाड्या पाहिल्या की अनेकांना भोवळ येईल. इतके भयानक वास्तव खासगी सावकारकीचे आहे. एखादा फिर्यादी पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी गेला असता तक्रार द्यायच्या अगोदरच सावकारांच्या गुप्तहेरामार्फत संबंधितांची माहिती त्यांच्या पर्यंत पोहोचते. मग प्रकरण पोलिस स्टेशनच्या बाहेर येऊन साम, दाम, दंड देऊन आवारातच मिटवण्याचे प्रकार सर्रास पहायला मिळतात. आजपर्यंत ज्यांच्यावर खासगी सावकारकीचे गुन्हे दाखल झाले ते सर्व सावकार कडक परीटघडीचे कपडे घालून अगदी टेंब्यात मिरवताना दिसतात. आणि ज्याने फिर्याद दाखल केली त्याला अक्षरशः गाव साडावे लागले अशी अनेक उदाहरणे इस्लामपूर शहरासह वाळवा तालुक्‍यात पहायला मिळतील. पुढच्याची नड बघून महिन्याला 5 टक्‍क्‍यापासून 10, 15, 20 टक्के पर्यंत पैसे देण्याचा सर्रास प्रकार अगदी राजरोसपणे सुरू आहे. खासगी सावकारांविषयी इत्थंभूत माहिती पोलिस प्रशासनासह राजकीय नेत्यांना सुद्धा आहे. मात्र कारवाईचे धाडस झालेले फारसे दिसून येत नाही. हजारोंच्या संख्येत खासगी सावकार आणि बोटावर मोजण्याइतपत अत्यल्प कारवाई हे चित्र असल्याने खासगी सावकाराकडून कितीही अन्याय झाला, अगदी चुलीत पाणी ओतले तरी तक्रार देण्यास फिर्यादी पुढे येत नाही. त्याला कारण आजवर झालेल्या तक्रारी व त्यांच्यावर झालेल्या जुजबी कारवाया हा इतिहास आहे. पोलिस प्रशासनाने थोडेसे धाडस करून खासगी सावकारांच्या मुसक्‍या आवळल्यास अनेक सर्वसामान्य लोक या कचाट्यातून बाहेर पडतील. एखाद्या व्यक्तीला पोलिसांनी उचलून आणले तर लगेच दुसऱ्या व तिसऱ्या फळीतील राजकीय पदाधिकारी त्याला सोडवण्यासाठी पोलिस ठाण्यात दत्त म्हणून उभे राहतात. "अहो तो सामाजिक कार्यकर्ता आहे, त्याच्या इतका चांगला माणूस नाही' ही उपाधी देवून त्याची पाठराखण करण्यात धन्यता मानतात. तालुक्‍यातील काही पदाधिकाऱ्यांना निवडणुकीत फंड देण्यापर्यंत खासगी सावकारांचा वाटा असतो. त्यामुळे पोलिस प्रशासनाने राजकीय वरदहस्त डावलून त्यांच्या मुसक्‍या आवळाव्यात. जागा बळकवण्याचा सपाटा

खासगी सावकारकीत पैसे मिळवून दादा झालेल्या अनेक सावकारांनी आता सावकारकी बरोबर शहरात मोकळ्या प्लॉटना कंपाऊंड घालून जागा बळकावण्याचा सपाटा लावला आहे. शहर व परिसरात वसलेल्या उपनगरांमधील अनेक तक्रारी पोलिस ठाण्यात आजपर्यंत दाखल झाल्या आहेत. मात्र, सावकारकी करताना कोणाला कुठे, कसे व कधी मॅनेज करायचे हे तंत्र अवगत असलेले हे सावकार कुणालाही जुमानत नाहीत.

